Suomalaiset ovat vuosien mittaan alkaneet ymmärtää luonnon moni­muotoisuuden arvon. Aihe on vakiinnuttanut asemansa esimerkiksi osana metsä­keskustelua.

Monimuotoisuudesta on hyötyä kuitenkin myös tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa. Helsingin yliopiston tuoreessa mallinnuksessa selvitettiin kaupunki­bulevardien puuston vaikutusta ilman pienhiukkasten pitoisuuksiin.

Yhdessä Helsingin kaupungin ja Ilmatieteen laitoksen kanssa tehdyssä tutkimuksessa käytiin läpi erilaisia katupuuvaihtoehtoja ja niiden sijoittelua. Tulos oli, että suurin hyöty saavutettiin silloin, kun korkeiden rakennusten reunustaman katukuilun keskellä oli korkeampia lehmuksia ja sivuilla rivit matalampaa ruotsinpihlajaa. Silloin ilma katutasolla oli puhtainta.

Tiedolle on lähivuosina paljon käyttöä, jos Helsinki etenee suunnitelmissaan tiivistää yhdyskuntarakennettaan kaupunkibulevardien avulla.

On hyvin tiedossa, että puut tekevät kaupunkiympäristöstä viihtyisämpää ja että puuton katu on helposti myös tuulinen. Nyt tarjolla on kuitenkin myös tietoa vaikutuksista hengitysilman laatuun. Sitä kannattaa hyödyntää myös käytännön ratkaisuissa.

