Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on myös viime viikkoina huolehtinut kiitettävästi puheen­aiheiden tuottamisesta sekä omassa maassaan että kansain­välisesti.

Hänen toimensa koronavirusepide­mian torjunnassa sen sijaan eivät ole ­olleet erityisen vakuuttavia. Voisiko syksyn presidentinvaalien tulos siis ratketa jo näinä viikkoina?

Tuskinpa. Ulkopuolelta katsoen usein unohtuu, kuinka hajautettu liittovaltio Yhdysvallat on. Vaikka Trump näkyy ja kuuluu, Washingtonissa toimiva presidentti ei ole tavallisten yhdysvaltalaisten mielestä keskeinen toimija epidemian torjunnassa. Kouluista, kaupoista, julkisesta liikenteestä, työnteosta ja sairaanhoidosta puhuvat paljon lähempänä olevat päättäjät, kuten oman kaupungin pormestari tai oman osavaltion kuvernööri.

Kansainvälisesti Yhdysvaltojen presidentti on vahva, mutta kotimaan politiikassa valta on hajautettu monelle tasolle. Siksi Trump keskittyy julkisuudessa tässäkin asiassa Kiinaan ja talouteen.

Sama liittovaltioiden luonteeseen kuuluva vallan hajauttaminen näkyy nyt monessa muussakin maassa. Ulko- ja puolustuspolitiikka on keskitettyä, mutta terveyttä, liikkumista ja työntekoa käsitellään alue- tai paikallistasolla.

Venäjällä presidentti Vladimir Putin keräsi valtakautensa alussa takaisin Moskovaan valtaa, jota aiemmin oli hajautettu alueille. Tässä tilanteessa Putin kuitenkin mielellään muistuttaa aluejohtajien vallasta ja patistaa heitä toimiin.

Euroopassa Saksasta tehtiin sotien jälkeen hajautettu liittovaltio, jotta valta ei kerääntyisi siellä liikaa yksiin käsiin. Tämä perintö näkyy nyt liittokansleri Angela Merkelin ja osavaltioiden välisissä jännitteissä.

Merkel on kriisin aikana osoittautunut jälleen saksalaisia kokoavaksi voimaksi, jonka suosio on vahva, mutta torjunta­toimia koskeva päätösvalta on merkittäviltä osin osavaltioilla.

Suomi ei ole liittovaltio, mutta täälläkin kriisin luonne näkyy vallanjaossa. Johtovastuu kriisissä on hallituksella eikä presidentillä, joten teoretisointi valtiojohdon työnjaolla on jäänyt väliin. Kaupunkien asema toimijoina taas on korostunut erityisesti pääkaupunkiseudulla.

