Muut lehdet

Iltalehti vaatii Sanna Marinin (sd) hallitukselta selkeämpää viestintää.

”Korona­rajoitus­toimien pur­kamisen pohjana olleessa Hetemäen raportissa tavoitteeksi asetettiin hallittu mutta ei kuitenkaan liian voimakas viruksen leviämisen hidastaminen. THL, Hetemäen työryhmä ja hallitus lähtevät myös siitä, ettei koronavirusta voi eikä kannata ko­konaan tukahduttaa, koska se kulkeutuisi jossain vaiheessa uudelleen Suomeen.”

”Miksi hallitus silti toistaa mantraa koronaviruksen leviämisen estämisestä, kun rajoituksia puretaan ja tartunnat lähtenevät nousuun? Kyse lienee poliittisesta retoriikasta, jotta hallitusta ei voisi syyttää ihmisten altistamisesta korona­virukselle.”

”Hallituksen viestinnäksi ei riitä pelkkä mantra epidemian leviämisen estämisestä. Eikä sekään, että toistetaan ’testaa, eristä, jäljitä ja hoida’ -strategiaa, varsinkin kun testaamisen ja jäljittämisen suhteen ilmassa on monta kysymysmerkkiä.”

”Hallituksen ja viranomaisten pitäisi viestiä avoimemmin viruksen leviämisen estämisen taustalla olevista periaatteista, ja myös perusteista, joiden pohjalta rajoitustoimia aiotaan jatkossa avata tai kiristää. – – Avoimuus ja selkeys voisivat lisätä kansalaisten luottamusta päättäjiin. Todennäköisesti myös ihmisten motivaatio noudattaa hallituksen antamia ohjeita voisi vahvistua.”

Karjalainen kirjoittaa Ylen julkaisemaan kyselyyn viitaten, ettei hallitus ole kyennyt riittävän vakuuttavasti perustelemaan kansalaisille, miksi koululaiset palaavat nyt lähi­opetukseen pariksi viikoksi ennen kesä­lomiaan.

”Osa kansalaisista kokee hallituksen riskeeraavan nyt heidän, heidän läheistensä ja kaikkien kansalaisten terveyden eikä pane tätä enemmän painoa lasten perusoikeudelle saada opetusta, estää koulupudokkaiden syrjäytymistä sekä valmistautua samalla jo nyt käytännön tasolla kesälomien jälkeen syksyllä jatkuvaan opetukseen silloisessa koronatilanteessa.”

”On hämmentävää, että melkoinen osa kansalaisista näyttää elättelevän sellaista ajatusta, että pandemiana etenevä koronavirus voitaisiin kokonaan tukahduttaa ja sen eteneminen siis täysin pysäyttää.”

”Se on mahdotonta ennen joko laajalla sairastamisella tai rokotteella saatavaa laumasuojaa – ja ilman kenties jopa vielä viruksen leviämistäkin vahingollisempia taloudellisia, sosiaalisia ja myös inhimillisiä seuraamuksia.”

”Yhteiskunta pitää avata, ja mahdollisimman pian on palattava niin normaaliin kuin suinkin mahdollista. Tämä on toistaiseksi tasapainoilua, ja rajoitusten purkamisen jälkeen on varauduttava myös siihen, että niitä joudutaan asettamaan uudelleen ja kenties vielä kiristämäänkin ja luomaan uusia. Tällaiset linjanmuutokset eivät olisi poliittista epäonnistumista vaan oikeaa kriisijohtamista tässä poikkeustilanteessa.”