Nykyisen hallituksen ohjelma – jos sitä joku sattuisi näinä aikoina vilkaisemaan – kertoo, että osa neuvotteluissa kaavailluista menolisäyksistä rahoitetaan karsimalla yritystukia.

Todellisuus kulkee kuitenkin omia polkujaan. Keskiviikkona hallitus pääsi sopuun yrityksille tarkoitetusta poikkeuksellisesta toimintatuesta, joka on toimi­alasta riippumaton.

Tuella paikataan vaurioita, joita koronavirustilanne on aiheuttanut yritysten liikevaihdolle. Tavoite on yksinkertainen: pitää estää terveiden yritysten konkurssiaalto ja turvata mahdollisimman paljon työpaikkoja. Jos tämä onnistuu ja piikki menee kiinni heti tilanteen helpottuessa, saavutus on hyvä, vaikka operaatiolle ­tulee väistämättä hintaa.

Hallitus työstää vielä ravintoloille kohdistettua tukea, jotta ministerit pääsisivät neuvottelemaan siitä ensi viikolla. Ravintolat poikkeavat muista yrityksistä siinä, että julkinen valta on määrännyt ne suljettaviksi.

Aiemmat kokemukset yritystuista osoittavat, että tukien oikeudenmukainen kohdentaminen ja vaikutusten riippumaton arviointi on hyvin vaikeaa.

Vaikeaa on myös tukien karsiminen, saati poistaminen. Jos tuella on merkitystä yksittäiselle yritykselle ja toimialalle, sille löytyy puolustajansa.

Valtion pitäisi kuitenkin pystyä tunnistamaan se hetki, jolloin tukien pitäisi poistua kuvasta. Se on erityisen hankalaa keskellä epidemiaa, joka saattaa edetä useina aaltoina.

Poliittinen väittely tuista pysyy varmasti kiivaana. Nyt puhutaan rahasta eikä vain ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta. Nopeasti kasatussa poikkeusjärjestelyssä on varmasti monia valuvikoja.

Talouden elpyminen vähin vaurioin on kaikkien yhteinen tavoite. Sitä ei kuitenkaan saavuteta vain kieltoja ja suosituksia purkamalla tai avustuksilla. Ratkaisevaa on psykologia. Jos ihmiset eivät uskalla asioida ja tehdä ostoksia, taloudessa pysyy käsijarru päällä.

Hallitus pystyy toki vaikuttamaan myös henkiseen ilmapiiriin. Vaikeidenkin päätösten avoin perusteleminen ruokkii luottamusta tulevaan.

