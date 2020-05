Koronaviruspandemian taloudellisia vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida. Ne riippuvat muun muassa siitä, kuinka kauan virus kiertää maailmaa, tuleeko toisia epidemia-aaltoja ja milloin toimiva rokote ehkä saadaan käyttöön. Mutta se on kyllä aivan selvää jo nyt, että pandemian väistyttyä maailma on syvissä veloissa ja Eurooppa on entistä eritahtisempi ja kitkaisempi.