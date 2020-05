Investointipankki Goldman Sachsin arviot Yhdysvaltojen taloudesta ja työllisyydestä ovat yleensä huolellisesti tehtyjä ja uskottavia. Maan presidentinvaalien lopputuloksessa juuri näillä teemoilla on iso rooli. Siksi tuoreinta investointipankin arviota lukevat hyvin tarkkaan sekä republikaanit että demokraatit.

Goldman Sachs arvioi keskiviikkona julkistamassaan talouskatsauksessa, että Yhdysvaltojen bruttokansantuote romahtaa vuoden toisella neljänneksellä 39 prosenttia. Amerikkalaiseen tapaan lukema on vuositasolle korotettu.

Ennusteessa synkintä osaa on arvio, jonka mukaan työttömyysaste nousee suuren laman lukemiin, 25 prosentin tienoille.

Mutta vihdoin näissä koronaviruksen vaikutuksia koskevissa ennusteissa on jotain valoakin. Goldman Sachs arvioi, että Yhdysvaltojen talous on juuri nyt pohjalla – tämän pahemmaksi tilanne ei pandemian vuoksi mene. Edessä on investointipankin mukaan kiihtyvää kasvua, jos uusia epidemia-aaltoja ei tule.

Pankki antaa samalla kiitoksia maan elvytyspaketeille: ne vähentävät sitä riskiä, että äkkipysähdyksen jälkeen uusi nousu jäisi vaimeaksi tai kuoppaiseksi. Kuluttajat ovat jo liikkeellä, pankki kertoo.

Goldman Sachs korottaakin aiempaa oletusta Yhdysvaltojen kolmannen neljänneksen talouskasvusta. Vuositasolle korotettuna bruttokansantuote nousisi 29 prosenttia, ja nousu jatkuisi loppuvuonna.

Presidentinvaalit ovat loppuvuonna, viimeisellä neljänneksellä. Tämän arvion mukaan siis elpymisen kaudella, mikä saattaa sittenkin auttaa republikaaneja ja nykyistä presidenttiä Donald Trumpia – jotka todennäköisesti käyttävät hyväkseen tiedon, että elvytyksellä näkyy olevan tehoa.

Toisaalta vielä vaalien aikaan tilanne on se, että maan talous on paljon heikommassa kunnossa kuin vaikka vuotta aiemmin, työttömyysaste on korkeampi ja julkinen velka entistä suurempi – eikä kriisityö ole sujunut Trumpilta hyvin.

Saattaa käydä niin, että talousvaikutuksia riittää plussiksi ja miinuksiksi molemmille puolueille ja niiden ehdokkaille vaalikampanjaan. Silloin koronavirus ei sittenkään ratkaisisi vaaleja.

