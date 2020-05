Suomen maantiede on lento­liikenteelle sekä etu että rasite. Kun katsoo kartta­palloa, havaitsee, miksi Finnair ja Helsinki-Vantaan lento­kenttä ovat onnistuneet hankkimaan itselleen vahvan jalansijan Euroopan ja Aasian välisissä lento­yhteyksissä.

Kotimaassa tilanne on toinen. Vaikka etäisyydet ovat pitkiä, asukkaita on pinta-alaan nähden vähän, ja merkittävä osa väestöstä on keskittynyt Etelä-Suomeen.

Onnistuneen Aasian-strategian ansiosta Suomesta on paremmat yhteydet muualle Eurooppaan kuin maan koko antaisi odottaa. Se on hyvä asia, sillä muuten Suomi jäisi helposti maanosan nurkkaan.

Se selittää myös, miksi valtio on pysynyt Finnairissa ankkuriomistajana ja miksi yhtiön selviäminen nykyisen kriisin yli on kansallisesta näkökulmasta tärkeää.

Finnairin ja valtion välillä vallitsee sanaton yhteisymmärrys yhtenevistä eduista ulkomaanyhteyksien kehittämisessä. Herkkä kohta on, millaisia kotimaan­reittejä tähän pakettiin pitäisi kuulua.

Tunnetusti Helsinki-Vantaa on kentät omistavan valtionyhtiö Finavian ainut kannattava lentokenttä nykytariffeilla. Tuotoilla ylläpidetään parinkymmenen kentän verkostoa Suomessa.

Liiketoiminnallisesti se ei ole Finavialle houkuttelevaa, eivätkä kotimaanlennot ole Finnairillekaan rahasampo. Siksi tieto, että Finnair luopuu ainakin kesäkauden ajaksi lennoista moniin maakuntakaupunkeihin, sai poliitikot liikkeelle. Lentoyhteys nähdään oman alueen elinvoimalle ja vientiyrityksille tärkeäksi.

Kesän lentojen peruuntuminen ei ole tässä tilanteessa ihmeellistä. Jos ei ole matkustajia, ei kannata lentääkään.

Pitemmällä aikavälillä kenttien ja yhteyksien määrä tulee kuitenkin pohdintaan. Nopeisiin junayhteyksiin panostaminen kallistaa vaakaa kotimaassa raiteiden suuntaan. Lentoliikenteen tulevaisuudessa on niin paljon kysymysmerkkejä, että yksistään Helsinki-Vantaan pitäminen tukijalkana on kova ponnistus.

Ongelmiin voi löytyä osaratkaisu siitä, että osa kentistä siirtyisi kaupunkien ja maakuntien haltuun. Silloin viennin ja matkailun tarpeet voidaan arvioida paikallisesti. Jos matkustajia riittää, löytynee myös halukkaita lentoyhtiöitä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.