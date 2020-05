Kun korona­virus­epidemia on muuttanut työ­elämää ja työllisyysnäkymiä paikoin rajustikin, tilanne on vaikea varsinkin nuorille. Kesä­työ­paikkoja on tarjolla paljon vähemmän kuin tavallisesti.

Nuorten tulevaisuudennäkymiin kannattaa kiinnittää tässä tilanteessa erityistä huomiota. Koronaviruksen seuraukset eivät saisi horjuttaa heidän luottamustaan omiin mahdollisuuksiinsa kouluttautua ja työllistyä tulevaisuudessa.