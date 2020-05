Persianlahden suunnalta on usein kuultu vain huonoja uutisia. Tälläkään hetkellä ei ole tarjolla valoisia uutis­otsikoita, mutta kulissien takana sovinnollisuus on lisääntynyt.

The New York Times ryhtyi listaamaan, mitä Iranin ja Yhdysvaltojen suhteissa on viime viikkoina tapahtunut. Tulos oli yllättävä. Vaikka sanojen tasolla uhittelu on edelleen rajua, teoissa maat ovat lähentyneet toisiaan.

Selvimmin tämä näkyy Irakissa, missä Iran on ilmeisesti komentanut itseään lähellä olevat aseelliset ryhmät rauhoittumaan. Iran on myös suhtautunut myönteisesti Yhdysvaltojen tukemaan Irakin uuteen pääministeriin. Lisäksi Iran on ollut halukas keskusteluihin vankien vaihdosta, eikä Persianlahdella ole nähty samanlaisia provokaatioita kuin vielä viime vuonna.

Eleet eivät ole olleet yksipuolisia, vaan myös Yhdysvallat on vaivihkaa liikkunut kannoissaan.

Iranin linjan pehmentymistä voi selittää korona­virus­epidemia, joka on iskenyt maahan rajusti. Islamilaisen tasavallan johtajilla on nyt muuta ajateltavaa.

Selitys voi kuitenkin löytyä myös Yhdysvaltojen vaalivuodesta. Yltyvä vastakkain­asettelu voisi helpottaa presidentti Donald Trumpin tietä jatkokaudelle.

