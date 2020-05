Helsingin merellinen julki­sivu saa toden­näköisesti jo lähi­vuosina näkyvän puu­merkin, kun Kataja­nokan­laiturille rakennetaan metsä­yhtiö Stora Enson uusi pää­konttori ja hotelli. Kansain­välisen suunnittelu­kilpailun tuottamat ehdotukset julkistettiin maanantaina.

Alvar Aallon suunnittelema, Uspenskin katedraalin ja Kauppatorin väliin sijoittuva edellinen pääkonttori on pysynyt helsinkiläisten väittelyn aiheena siitä lähtien, kun talo valmistui vuonna 1962.

Aallon rakennuksen julki­sivu­materiaali on marmoria, nyt luvassa on puuta. Vaikka sijainti on lähes yhtä keskeinen, odotettavissa on maltillisempaa keskustelua.

Helsingin keskustaan on vasta hiljattain noussut näyttäviä puulla verhoiltuja rakennuksia. Eniten niistä huomiota on saanut keskustakirjasto Oodi. Puunkäytön lisäämiselle kaupunkirakentamisessa olisi paljon perusteita, ilmastovaikutuksista kansalliseen oma­kuvaan. Eteneminen on kuitenkin ollut näihin aikoihin ­asti verkkaista, vaikka uusia teknisiä ratkaisuja on kehitetty runsaasti.

Lopulta puurakentamisen läpimurto kaupungeissa ei ratkea ydinkeskustan yksittäisten arvotonttien käytöllä vaan pääkaupunkiseudun uusilla asuinalueilla.

