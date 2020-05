Koronavirusaika on ollut kauppakeskusten yrittäjille kovaa aikaa. Kauppakeskus Sello viikko sitten. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Koronaviruksen leviämisen on kuvailtu panneen vauhtia trendeihin, jotka olivat olemassa jo ennen pandemian iskua. Eri alojen myynti­tilastot kertovat tästä. Ne kertovat myös siitä, että yllätyksiäkin on tullut – tämän kevään aikana on paljastunut trendejä, joista ei ollut etukäteen käsitystä.