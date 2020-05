Britannia erosi Euroopan unionista tiukan kansan­äänestyksen jälkeen, vaikka monet äänestyksen alla esitetyt väitteet eivät kestäneet faktan­tarkistusta.

Maa on nyt EU:n ulkopuolella, mutta suhteiden pysyvä järjestely on yhä sumun peitossa. Myös kuningaskunnan sisäinen yhtenäisyys on koetuksella.

Koronavirus on iskenyt maahan kovaa, ja virallinen linja epidemian torjunnassa on muuttunut kertyneen tiedon ja poliittisten paineiden perusteella.

Nykyinen pääministeri Boris Johnson on sekä EU-eron että koronaviruskamppailun keulakuva. Silti suurimmaksi taakaksi hänen uralleen on nousemassa epidemiarajoituksista piittaamattoman avustajan Dominic Cummingsin suojelu.

Tapahtumaketju on jo tähän mennessä opettava. Ihmisillä on vaikeissa tilanteissa kyky venyä ja kestää vaikeita oloja, kunhan voi kokea, että kaikki ovat samassa veneessä ja päätökset tehdään yhteisen edun nimissä.

Siksi oman edun asettaminen etusijalle ja erityiskohtelun salliminen eliittiin kuuluvalle kaverille on myrkkyä kansakunnan henkiselle kriisinkestävyydelle.

Esimerkin näyttämisellä on vaikutusta. Erityisen paljon vaikutusta on huonon esimerkin näyttämisellä.

