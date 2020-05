Muut lehdet

Satakunnan Kansa toteaa, että korona­viruksesta johtuvat rajoitukset höllenevät merkittävästi ensi maanantaina.

”Silti paluu normaaliin ­elämään jää vielä kaukaiseksi haaveeksi. Rajoituksia lievennetään koko maassa täsmälleen samalla tavalla, vaikka esimerkiksi Satakunnassa ei ole tavattu uusia korona­virustartuntoja lähes kuukauteen.”

”Perustuslakivaliokunta antoi maanantaina lausunnon, jonka mukaan rajoituksia ei voida säätää tai pitää voimassa alueilla, joissa se ei ole tartuntatauti­tilanteen vuoksi välttämätöntä. Silti hallitus on tekemässä juuri niin ja näin myös virukseton Satakunta on jäämässä samojen rajoituksien alle kuin viruskeskus Uusimaa.”

”On tietysti ymmärrettävää, että päätökset ovat vaikeita eikä Suomen lakikaan ole näissä tilanteissa kaikista notkein. Suomessa ovat yhä voimassa hallituksen toteamat poikkeusolot ja käytössä on valmiuslaki. Pääministeri Sanna Marin tosin kertoi jo tiistaina, että valmiuslaista luovutaan heti kuin se vain suinkin on mahdollista.”

”Satakunnassa ja muutamissa muissa täysin koronavapaissa maakunnissa rajoitukset voitaisiin poistaa kokonaan.”

”Jos tauti palaa näille alueille ja näyttää vahvoja leviämisen merkkejä, niin reagointiin pystyttäneen myös alueellisesti hyvin nopeasti.”

Hämeen Sanomat kauhistelee, kuinka korona­virus­epidemian torjuntaan pyrkivät rajoitukset on kesäisten säiden ja vapaa­päivien tullen unohdettu Yhdys­valloissa.

”Kasvomaskit unohtuivat, samoin turvavälit ja kokoontumisrajoitukset. Uimapaikoista tuli koronakeittoja.”

”Suomessa samankaltaisen ’vapautumisen’ aiheutti peruskoulujen avautuminen reilu viikko sitten. Kansalaiset paitsi rynnivät kauppoihin myös kokoontuvat innokkaammin kuin ennen. Myös kesäinen ilma on vaikuttanut selvästi ihmisten intoon liikkua ja tavata toisiaan.”

”Vaikka koronatilanne on Suomessa stabiili ja päivittäiset koronatilastot laskusuunnassa, ei pitäisi liikaa luottaa siihen, että tilanne on pysyvä. Koulujen avaaminen antoi kansalaisille harhakuvitelman siitä, että paluu normaaliin on nyt sallittua.”

”Kanta-Hämeen sairastumisluvut ovat olemattomat ja tuovat mukanaan myös tietynlaisen ajatusharhan. Moni kuvittelee, että kun sairastuneita ei ole maakunnassa rekisteröity, on turvallista liikkua ja tavata. Näin ei ole.”

”Nyt liikutaan ahkerasti mökeille ja muihin kesärientoihin. Se lisää riskiä koronan leviämiseen.”

”Nyt kannattaisikin muistaa hyväksi havaitut ja helpot tavat pitää virus loitolla: käsihygienia ja se, ettei entiseen normaaliin vielä hetkeen palattaisi. Näin parin kuukauden karanteeni ja etätyö ei olisi turhaa, vaan mahdollisimman moni saisi viettää kesälomansa terveenä.”