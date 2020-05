Moni on muodostanut oman kantansa valko­poski­hanhiin tarkkailemalla esi­merkiksi Helsingissä puistoja ja rantoja. Omaa reaktiota on sitten verrattu pykäliin ja asian­tuntijoiden kantoihin.

Kaupunkihanhet ovat kuitenkin vain osa ilmiötä. Arktiselle alueelle pesimään matkustaa nykyisin satojatuhansia valkoposkihanhia, jotka pysähtyvät matkallaan itäsuomalaisille pelloille lepäämään ja tankkaamaan ravintoa.

Kyse on eri kannasta kuin pääkaupunkiseudun puistoissa, ja jälkikin on toista luokkaa. Tuho välilaskukohteeksi valikoituneilla pelloilla on mittava.

On selvää, että tilanne on yksittäisten maanviljelijöiden kannalta kohtuuton. Samalla voi kuitenkin todeta, että ongelma ei ratkea yksittäisellä tempulla vaan monen keinon yhdistelmällä.

Tarvitaan hanhipeltoja, tarvitaan keinoja karkottaa lintuja viljelmiltä ja tarvitaan korvauksia syntyneistä vahingoista.

Kuumimmaksi kysymykseksi on noussut se, voidaanko hanhia pelotella ampumalla, vaikka laji on rauhoitettu. Ensi syksynä kokeillaan joidenkin satojen hanhien ampumista poikkeusluvalla pelottelutarkoituksessa. Jos pelottelu ohjaa hanhia muualle, siitä voi jatkossa tulla yksi osa toimenpiteiden kokonaisuutta.

