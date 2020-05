Nyt maanantaina koittaa päivä, jota moni kaupunkilainen on saattanut odottaa kieli pitkällä: ravintolat ja ennen kaikkea terassit saavat avata porttinsa koronavirusrajoituksiin tulleiden höllennysten vuoksi.

Avaaminen on vielä rajoitettua: juomia saa tarjoilla iltakymmeneen, ja iltayhdeltätoista ravintola pitää sulkea.

Ennen epidemiaa oli kapakoita, jotka sulkivat vasta aamuneljältä.

Ravintoloiden terasseilla on itse asiassa väljemmät säädökset kuin samojen ravintoloiden sisätiloissa. Asiakasmäärää ei ole puolitettu, kuten ravintolan sisällä. Koronaviruksen ei ole katsottu leviävän ulkoilmassa yhtä laajalle ja yhtä helposti kuin sisällä. Riittävän väljyyden takaamisen valtiovalta on jättänyt ravintolan henkilökunnan vastuulle.

Ravintolarajoitusten purkamisen yhteydessä kokoomus yritti ehdottaa, että ravintoloille sallittaisiin myös ulosmyynti. Hallituspuolueet tyrmäsivät hankkeen.

Kokoomuksessa on muutama kansanedustaja, jotka ovat avoimesti ajaneet Alkon vähittäismyyntimonopolin murtamista.

Riippuu kuitenkin osaltaan säästä, kuinka runsain joukoin ensimmäinen terassipäivä saa ihmiset liikkeelle.

Yleensä terassikauden avaus on samalla monelle henkinen kesäkauden alku, kun talvi lopulta jää kauas taakse. Tällä kertaa mukana on myös paljon symboliikkaa muusta muutoksesta.

Laajaa kritiikkiä on herättänyt, että rajoitukset ja niiden purkaminen etenevät samaan tahtiin koko maassa.

Kritiikille on perusteensa: epidemian tilanne on kovasti erilainen eri puolilla maata. On maakuntia, joissa koronavirushavaintojen määrä viime viikkoina on ollut lähes olematon.

Hallitus harkinnee alueellisia toimia seuraavan kerran juhannuksen tienoilla.

Ravintoloille osittainen avaaminen ei välttämättä tuo nopeaa käännettä parempiin aikoihin.

Juomisista tuloksensa tekevät ravintolat ovat olleet runsaat kaksi kuukautta suljettuina. Tämä vuosi on tuloksen etumerkin kannalta jo menetetty.

