Helsingin Herttoniemi on tullut viime aikoina tunnetuksi liikenteen vaaroista.

Viikko sitten Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien risteyksessä kuorma-auto ja pyöräilijä törmäsivät toisiinsa. Kuorma-auton kuljettaja ajoi Laajasalon suunnasta Linnanrakentajantietä Herttoniemen metroasemaa kohti ja kääntyi oikealle Laivalahdenkadulle. Pyöräilijä ajoi Laivalahdenkatua pyörätien jatkeelle ja jäi kääntyvän kuorma-auton renkaiden alle. Pyöräilijä kuoli.

Herttoniemen metroaseman viereen on rakenteilla kauppakeskuksen laajennusosa, minkä vuoksi liikennettä on ohjattu jo kauan poikkeusreitille. Onnettomuusristeyksestä on tullut vilkas, koska sen kautta kulkee kaikki etelästä Itäväylälle itään päin suuntautuva autoliikenne.

Risteyksen valot on ajoitettu siten, että sekä kääntyville autoille että tietä ylittävälle kevyelle liikenteelle vihreät palavat yleensä yhtä aikaa.

Seuraava vaaranpaikka on muutaman sadan metrin päässä. Laivalahdenkadun liikenne ohjataan Itäväylälle niin, että vastakkaisesta suunnasta tulevien on huomattava väistää heidän ajoratansa yli vasemmalle kääntyviä.

Rakentaminen ei Helsingissä lopu. Liikenneturvallisuudesta ei saisi silti tinkiä.

