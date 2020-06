Viikonloppu oli jälleen hyvä muistutus siitä, etteivät maailman muut ongelmat ole poistuneet tämän kevään aikana minnekään, vaikka monet niistä ovat julkisuudessa jääneet korona­virus­kriisin varjoon.

Al-Holin leirissä olevien suomalaisten lasten ja heidän äitiensä tilanne hallitsi keskustelua varsinkin viime vuoden lopulla. Kokonaisuuteen kuuluivat niin ­lasten oikeudet, turvallisuusnäkökohdat, mahdollinen rikosoikeudellinen vastuu, viranomaisten toimivaltuudet, vastuut ja velvollisuudet sekä ulkoministeriön johtamiskulttuuri.

Nyt Suomeen palanneiden lasten ja heidän äitiensä tapaus on osa kiisteltyä kokonaisuutta. Tietyiltä osin se on suomalaisille viranomaisille ja poliitikoille helpompi kuin viime vuonna näytti, ­mutta jäljellä on silti monta ongelmaa.

Helpommaksi tilanteen tekee, että ­kyse on paluusta eikä palauttamisesta. Kyseiset ihmiset ovat poistuneet al-Holin leiristä oma-aloitteisesti ja saapuneet Turkkiin Suomen pääkonsulaattiin. Viranomaisten ei ole siis tarvinnut ­ottaa kantaa siihen, yritetäänkö leireiltä tuoda vain lapset.

Suomen kansalaisilla taas on perustuslain mukainen oikeus palata, joten asetelma on siltäkin osin selvä.

Ongelmat ovat kuitenkin vanhat ja tutut. Lastensuojelu on tällaisessa tilanteessa erityisen vaikeaa ja poikkeaa monin tavoin niistä tapauksista, jotka yleensä työllistävät alan ammattilaisia.

Myös Suomen sisäisestä turvallisuudesta huolehtiminen vaatii viranomaisilta paljon työtä. Sitä tosin helpottaa se, että palanneet aikuiset ovat tarkasti rajattu ja hyvin tiedossa oleva ryhmä.

On tärkeää, että mahdollinen syyllistyminen rikoksiin käydään huolellisesti läpi ja käsitellään asianmukaisessa prosessissa, vaikka tietojen saaminen teoista ja vastuista on varmasti vaikeaa.

Nyt palannut ryhmä ei kuitenkaan poista kaikkia ongelmia. Terrorismi­lainsäädäntö kaipaa yhä ajantasaistamista. Al-Holissa on tiettävästi yhä suomalaisia. Ja Suomeen voi vastakin palata joissakin ääriryhmissä toimineita ja heidän vaikutuspiirissään olleita ihmisiä.

