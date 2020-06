Kanslia­päällikkö Martti Hete­mäen johtama työ­ryhmä esitteli maanantaina raporttinsa, jossa hahmotellaan, miten suomalaista yhteis­kuntaa rakennetaan korona­pandemian jälkeen.

Jos jotain yritykset ja kansalaiset kaipaisivat, niin mahdollisimman konkreettisia tulkintoja seuraavista askelista ja ­aikatauluista – tarkkaa karttaa tulevasta. Ja sitä ei kenelläkään ole antaa.

Pandemian kehitystä on ollut vaikea ennakoida. Esimerkiksi siitä on useita tulkintoja, onko Suomessa jo pahin vaihe ylitetty vai onko pahin vasta tulossa – vaikkapa pandemian toisen aallon muodossa. Mutta on aikataulukysymyksiin sekoittunut politiikkaakin.

Hetemäen raportissa muistutetaan, että pandemian seurausten voittamiseen tarvittavat taloudelliset vastatoimet ovat ajallisesti päällekkäisiä. Eli ei pitäisi odottaa, että yksi vaihe saadaan valmiiksi, jotta seuraavaa voitaisiin hahmotella.

Vaikka nyt onkin pika-avun jälkeen alkamassa talouden elvytyksen aika, työn tuottavuutta ja työllisyyttä nostavia rakenneuudistuksia sekä talouden tasa­painottamista olisi alettava suunnitella mahdollisimman pian.

Vastuullisella hallituksella pitäisi olla rohkeutta tällaiseen kartoitukseen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.