Nuori britti­nainen jätti uransa investointi­pankkiirina. Tomeran viehkeä, tyyliltään harkitun koruton, häntä kehuttiin uudessa elämässään. Viime aikoina hän on kahminut valtaa Syyrian sodan taustalla.

Hän on Asma al-Assad, 44, presidentti Bashar al-Assadin, 54, puoliso. Nimi on pulpahdellut esiin, kun Syyrian hallinto on korruptiotaistelun varjolla murentanut maan rikkaimman miehen Rami Makhlufin liike­imperiumia.

Makhlufin omistama teleoperaattori on maan suurin. Hänen säätiönsä kautta on kulkenut humanitaarista avustusrahaa. Makhlufilta vietyjä toimia on keskitetty Asma al-Assadille.

Ehkä länsimaistunut presidenttipari purkaisi sortokoneiston? Toiveelle oli perusteita. Ujo ja hintelä Bashar al-Assad opiskeli silmälääkäriksi Lontoossa. Hän peri vallan isältään vuonna 2000, mutta vain koska karismaattinen upseeri-isoveli kuoli kolarissa. Al-Assad nai lontoolaisen uranaisen, joka oli diplomaatin ja sydänlääkärin – molemmat syyrialaisia – tytär.

Ulkomaisen ihailun ylilyövin ilmentymä oli muotiraamattu Voguen näyttävä artikkeli ”Ruusu aavikolla”. Se alkoi näin:

”Asma al-Assad on loistokas, nuori ja oikein chic, ensimmäisistä naisista raikkain ja vetävin. – – Hän on harvinainen pakkaus: hoikka, pitkäraajainen kaunotar, jonka mieli on harjaantunut ja analyyttinen, vaatemaku ovelan eleetön.”

Syyrialaiset näkivät kansasta vieraantuneen elostelijan. Artikkeli on helmikuulta 2011. Sota alkoi maaliskuussa.

Kansa oli kaduilla, kun Asma al-Assad tilasi sadoillatuhansilla euroilla mattoja, raheja ja kynttelikköjä Lontoosta.

Hallituksen joukot tappoivat mielenosoittajia. Vogue poisti juttunsa verkosta. Hallitus käytti kemiallisia aseita siviilejä vastaan. EU kielsi Asma al-Assadin ostosmatkat. Satojatuhansia kuoli. Miljoonia pakeni maasta. EU tukki ulkorajansa.

Syyrian sotaa on käyty yli yhdeksän vuotta, mutta se lähenee loppuaan. Hallitus on voittanut Venäjän tuella. Jälleenrakennus tarjoaa eliitille uuden rikastumiskeinon. Al-Assadit varautuvat jo.

Mutta miksi vaimon rooli on kasvanut? Vastaus taitaa olla perinteinen: anoppi, presidentin äiti ja dynastian vahva matriarkka, kuoli vasta vuonna 2016. Hän vieroksui brittiminiää, joka on taustaltaan sunnimuslimi eikä alaviitti kuten al-Assadit ja Makhlufit. Anoppi, Anisa Makhluf, oli Rami Makhlufin täti.

Syyriassa sanotaan, että al-Assadit johtavat maata ja Makhlufit rahoittavat sitä.

Tästedes al-Assadit hoitavat kaiken.

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja.