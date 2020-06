Vaikka koronavirus pysäyttää talouden, sotimista se ei valitettavasti lopeta. Libyassa riehuvat sekä virus että sisällis­sota. Uutis­kuvissa toisiaan tulittavien taistelijoiden kasvoilla on maskit.

Libyassa on kaksi hallitusta, jotka jotka kamppailevat vallasta – kumpikin varsin häikäilemättömien tukijoiden ja palkka-armeijoiden avustuksella.

Libyan itäosia ovat jo pitkään hallinneet sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukot. Pääkaupunki Tripolia on pitänyt hallussaan YK:n tunnustaman Libyan hallituksen pääministeri Fayez al-Sarraj.

Ilmeisen tuottoisa taistelu Libyan vallasta ja öljystä on vetänyt puoleensa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Turkin, Venäjän ja Egyptin palkkasotilaita, asekauppiaita ja ihmissalakuljettajia.

Koronaviruskriisi ei ole hidastanut Venäjän valtapyrkimyksiä Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Venäjä tekee monessa alueen kriisivaltiossa sotapäälliköt riippuvaisiksi ­tuestaan, eikä venäläisen palkkasotilasyhtiön Wagnerin sotilaiden ilmestyminen paikan päälle ei lupaa missään hyvää. YK:n arvioiden mukaan Wagnerilla on Libyassa 1 200 sotilasta tukemassa Khalifa Haftarin joukkoja. Tripolin hallituksen GNA-joukkojen tukena puolestaan on Turkki. Sen apu ei ole yhtään vilpittömämpää kuin Venäjän.

Asetelma on vaarallinen ja tukee väitettä siitä, että Libya on uusi Syyria. Isis ja muut islamistijärjestöt keräävät voimia keskellä Pohjois-Afrikan ja Sahelin alueen kaaosta.

Euroopan unioni toki tietää Libyan kriisin turvallisuusriskit. Tammikuussa Saksa sai hetkeksi näytön diplomatian voimasta, kun Berliinissä järjestettyyn Libya-kokoukseen saatiin paikalle Venäjän presidentti Vladimir Putin, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo sekä keskeiset Li­byan naapurit.

Kokous herätti hetkeksi toiveita poliittisesta ratkaisusta, mutta tulitaukoaikeista, asevientikielloista ja kansainvälisestä valvonta­operaatiosta huolimatta taistelut jat­kuvat.

Koronaviruskriisi on lisännyt Libyan kautta Välimeren yli Eurooppaan yrittävien määrää, kun muut tiet ovat tukossa. Italia ja Malta ovat epide­miaan vedoten estäneet kansalaisjärjestöjen avustuslaivojen pääsyn satamiinsa, eivätkä EU-maat katso velvollisuudekseen yrittää estää siirtolaisten hukkumiskuolemia. Vastuu on ulkoistettu Libyalle, joka kohtelee siirtolaisia mielivaltaisesti. Libyan pidätyskeskuksissa ihmisoikeusrikkomukset ovat räikeitä.

Tällä viikolla Libyasta saatiin olosuhteisiin nähden hyviä uutisia. Haftar suostuu aloittamaan keskustelut tulitauosta. YK:n Libyassa toimivan tukioperaation Unsmilin mukaan osapuolet ovat aikovat palata niin sanotun 5 + 5 -sotilas­komission keskusteluihin.

Syytä suureen toiveikkuuteen ei silti ole. Pikemminkin odotettavissa on, että Libyan kriisi laajenee ja syvenee. Kriisissä on kymmeniä keskenään kilpailevia osapuolia, ja ulkomaiset sponsorit ovat vain lisänneet aseiden ja palkkasotilaiden määrää. Yksi ­Libyan sisällissodan keskeisistä ruokkijoista on Venäjä.

Edes koronaviruspandemia ei tuo kansainväliselle yhteisölle painetta löytää yhteisiä ratkaisuja konflikteihin. YK:n pääsihteeri António Guterres on pandemian vuoksi yrittänyt saada aikaan julistusta maailmanlaajuisesta tulitauosta kaikkiin sotiin ja konflikteihin. Viimeisimmän ehdotuksen yhteiseksi julkilausumaksi YK:n turvallisuusneuvostossa kaatoi Yhdysvallat. Suurvallan veto on vain yksi merkki siitä, ettei kriisejä ratkota pande­mian jälkeisessä ajassa enää Yhdysvaltojen johdolla.

