Valtiovarainministeri, entinen elin­keino­ministeri ja keskustan nykyinen puheen­johtaja Katri Kulmuni ilmoitti keski­viikkona maksavansa kahden ministeriönsä järjestämät esiintymis­koulutukset omasta pussistaan, kun asiasta oli noussut kohu.

Kulmunin täytyi reagoida tilanteeseen jotenkin. Pinttynyt tahra Kulmunin ja keskustan maineessa voisi vaikuttaa ­äänestäjiin. Puolueen kannatus ei näinä aikoina ole kehuttavan suurta.

Kulmunin ja muidenkin puoluejohtaja-ministerien rooli on kaksijakoinen, ja roolien välinen raja on usein häilyvä. Mikäli esiintymiskoulutuksessa ministeriä olisi valmennettu vaikkapa EU-kokouksiin, olisi koulutus ministeriöiden piikkiin ollut ymmärrettävää. Kulmunin kielitaitoa on kehuttu, joten sen päälle olisi hyvä rakentaa osaamista tiukkoihin neuvotteluihin.

Mutta nyt esiintymis­valmennuksen tavoite olikin kehittää Kulmunin valmiuksia tv-keskusteluissa, kahdenvälisissä väittelyissä ja julkisen puheen pitämisessä. Valmennettiinko siis ministeriä vai hallituspuolueen puheenjohtajaa?

Jälkimmäisessä tapauksessa laskun olisi pitänyt alun perin mennä keskustalle. Vaikka puoluetukeakin rahoitetaan vero­varoin, maksajan osoite olisi ollut oikea.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.