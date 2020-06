Ruotsi juhlii lauantaina kansallis­päiväänsä. Sen Ruotsi tekee omalla tavallaan. Ruotsalaiset eivät miellä, että olisivat koskaan saaneet tai menettäneet itsenäisyyttään. Virallinen vapaa­päivä kansallis­päivä on ollut vasta 15 viime vuotta.

Kansallispäivään kuitenkin osuu merkittäviä historian käänteitä, eikä sitä vietetä syyttä. Vuonna 1523 tänä päivänä alkoi Kustaa Vaasan valtakausi, ja vuonna 1809 Ruotsi sai uuden hallitusmuodon. Samassa murroksessa päättyi Ruotsin vallan aika Suomessa.

Ruotsi on Suomen tärkein kumppanimaa. Koronaviruskevät muistutti kuitenkin, että läheiset naapuritkin tekevät joskus erilaisia valintoja.

Ruotsin strategiaan kuului, ettei maata suljeta. Kävi kuitenkin niin, että muut sulkivat rajat ruotsalaisten ympäriltä. Myös Suomi empii päästää ruotsalaisia maahan.

Tilanne on erityisen hankala Ruotsin ja Tanskan rajalla, missä asutus on tiheää. Tanskalaiset kulkevat töihin Ruotsiin, mutta ruotsalaisilla ei ole asiaa Tanskaan.

Pohjoismaiden yhteistyölle koronaviruskriisi on herätys. Voisi toivoa, että Pohjoismaat pystyisivät koordinoimaan jatkossa päätökset rajojen sulkemisesta ja avaamisesta. Ensin pakolaiskriisi ja nyt koronaviruskriisi korostavat sitä, miten tärkeä osa Pohjoismaiden yhteiseloa vapaa liikkuminen maasta toiseen on.

On myös hyvä yrittää ymmärtää, mistä Pohjoismaiden erilaiset koronavirusstrate­giat johtuvat. Ruotsin valinnat tulevat niin hallinnon ja vallanjaon rakenteista kuin poliittisista valinnoistakin. Pääministeri Stefan Löfvenin hallitus seurasi tiukasti terveysviranomaisten näkemystä. Virheitäkin tehtiin, ja niistä Ruotsissa käydään vakavaa keskustelua. Ruotsin tragedia on se, ettei hoivakotien vanhuksia osattu suojata. Virukseen on kuollut yli 4 400 ihmistä. Muiden Pohjoismaiden yhteenlaskettu luku jää sen alle.

Osan mielestä Ruotsi hoitaa pandemiaa talous edellä. Näin ei käynyt. Vientimaa Ruotsin talous on riippuvainen maailmantalouden imusta. Pudotus on niin syvä, ettei Ruotsi pysty pelastautumaan edes kruunun joustolla.

Pandemian opit liittyvät monin tavoin siihen, mikä on kansallinen etu ja milloin sitä edistetään parhaiten yhdessä muiden kanssa. Tämä on keskiössä myös nyt, kun EU:ssa etsitään ratkaisuja terveys-, talous- ja turvallisuuskriisien hallintaan.

Britannian ero EU:sta korosti tarvetta tehdä äänestäjille selväksi yhteistyön merkitys ja idea. Vaikuttaa silti siltä kuin EU:n olemassaoloa yhä pidettäisiin Pohjolassa itsestään selvänä. Ruotsi muodostaa Itävallan, Tanskan ja Hollannin kanssa EU:ssa tiukan budjettilinjan ja talouskurin nelikon. Nelikko haraa vastaan, kun EU:n sisämarkkina tarvitsee vauhtia ja EU:n asema geopoliittisena toimijana uskottavuutta.

EU on risteyksessä. Saksa näytti jo, minne suuntaa. Siksi kompromissista on jo puolet tehty. Suomen hallitus on varovainen, kun EU valmistelee täysin uusia finanssi­poliittisia työkaluja ja kasvattaa samalla huomattavasti budjettia ja toimivaltaansa. Suomella onkin reunaehtoja komission 750 miljardin euron koronaelvytyspakettiin.

Edessä on vääntö. Suomi ei aio nyt kopioida terveys- eikä talouslinjaansa Ruotsista. EU on Suomelle hyvin keskeisesti paitsi talous- myös turvallisuusyhteisö.

Ilman rikkaiden maiden panostuksia yhtenäisyyteen EU:n ennuste on heikko. Kyse on tarpeesta vahvistaa EU:n itsenäisyyttä Yhdysvaltojen ja Kiinan puristuksissa ja ­Venäjän naapurissa. Ruotsissa oman terveyslinjan arviointi on jo käynnistynyt. Seuraavaksi arvioinnin kohteeksi voi joutua talouslinja.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.