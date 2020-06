Britannian neuvottelut maan EU-eron ehdoista sujuvat kitkaisesti.

Päähuoli on ”tasaisen pelikentän idea”. Jos Britannia ja brittiläiset yritykset haluavat toimia unionin sisämarkkinoilla, brittien on unionin mielestä noudatettava samoja ehtoja, joita EU-maat ja EU-alueen yritykset noudattavat. Britannian lähtökohta on se, että jos erotaan, niin sitten toimitaan ihan omilla ja itse keksityillä säännöillä.

Tasaisen pelikentän idean voi tietysti hylätä, mutta sitten kohtelu sisämarkkinoilla on briteille epäedullista. Britannia tarvitsee paljon enemmän EU-alueen markkinoita kuin EU-maat Britanniaa.

Viime viikolla pelikenttää mittailtiin taas. Britannia katsoo, että EU:n kansallisiin kiintiöihin perustuva kalastusjärjestelmä ei eron jälkeen koske Britannian talousvyöhykettä. EU ei tätä hyväksynyt.

Toki Britannian malliin voidaan tässäkin päätyä, mutta kalastajat Britanniassa tarvitsevat mantereen markkinoita ja avain markkinoille on neuvottelujen vastapuolella.

Britannian kalastusala on äänekäs edunvalvoja ja kovasti brexitin kannalla. Isänmaallisuudesta voimaa hakevassa logiikassa on sekin ongelma, että yli puolet Britannian kiintiöstä on jo myyty ulkomaisille kalastusyrityksille.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.