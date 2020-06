Suomessa on kevään ja alku­kesän aikana eletty virallisestikin poikkeus­oloissa. Valmius­lain käyttöön­oton edellytys nimittäin on, että valtio­neuvosto yhteis­toiminnassa tasa­vallan presidentin kanssa ”toteaa maassa vallitsevan poikkeus­olot”.

Tämä historiallinen askel otettiin maaliskuussa. Koronavirusepidemian todettiin olevan laissa määritelty ”hyvin laajalle levinnyt tartuntatauti”, ja valmius­lakiin turvauduttiin ensimmäistä kertaa.

Todennäköisesti vielä tässä kuussa laki palaa jälleen hyllylle, eikä siihen aiota enää tarttua, vaikka edessä olisi jossain vaiheessa epidemian uusi aalto.

Valmiuslaki tuo jo itsessään harmaan sävyjä vanhaan ajatteluun, jossa maailma oli mustavalkoinen: elettiin joko rauhan aikaa tai sodan aikaa.

Silti valmiuslakikin on niin järeä työkalu, että sen käytön pitäisi olla hyvin harvinainen poikkeus. On hyvä, että hallitus on jo käynyt ja käy läpi, millaisilla tavallisten lakien muutoksilla voitaisiin tästä eteenpäin selvitä epidemian torjunnassa.

Jälkeenpäin voidaan arvioida, kuinka paljon merkitystä valmiuslain käytöllä tällä kertaa lopulta oli. Arvioinnissa on silti syytä muistaa, että päättäjät joutuivat maaliskuussa toimimaan epävarmuuden ja hyvin vajavaisten tietojen oloissa.

Kun tilanne helpottaa, on syytä katsoa laajemmin myös muunlaisiin kriiseihin valmistautumista. Seuraava kriisi ei välttämättä ole epidemia, vaan sen voi saada liikkeelle esimerkiksi voimakas kyberisku.

Normaalioloissa on usein hyvä asia, että päätöksentekoa on hajautettu eri alojen asiantuntijoille ja lähelle päätöksen kohteita.

Kriisin kehittyessä hajautus kuitenkin haittaa tehokasta ja johdonmukaista päätöksentekoa. Siksi tuleviin ongelmatilanteisiin varautumista varten pitää kehittää tapa, jolla päättäjät saadaan yhden pöydän ääreen riittävän ajoissa.

Tarvitaan siis uusia toimintatapoja vaaleanharmaalle alueelle, jossa ei enää olla aivan normaalioloissa mutta ei toisaalta vielä lähelläkään tilannetta, jossa jouduttaisiin harkitsemaan valmiuslain käyttöä.

Reagointi pitää silloin tehdä normaalin demokraattisen päätöksenteon keinoin ja parlamentarismia kunnioittaen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.