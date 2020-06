Maailma voi muuttua nopeasti, sen ovat viime kuukaudet osoittaneet. Moni yhteis­kunnallinen käänne muhii kuitenkin pitkään ennen kuin siihen havahdutaan kunnolla. Silloin reagoinnilla on jo kiire.

Julkisessa keskustelussa huomattiin miltei kymmenen vuoden viipeellä syntyvyyden tason Suomessa kääntyneen laskuun joskus 2010-luvun alussa.

Yhden vuoden aikana luvut eivät muutu kovin paljon, mutta kun sama trendi jatkuu pitkään ja kertautuu, kauas tulevaisuuteen kuvitellut ongelmat ovatkin jo edessä.

Jyväskylän yliopistossa tehty tuore raportti kertoo, että 20–40-vuotiaat ovat henkilöverotuloilla mitaten pudonneet vanhempien ikäluokkien kelkasta.

Lukuja on alustavasti jo tulkittu niin, että vuoden 2013 jälkeen talouskasvun hedelmät ovat menneet lähes yksinomaan yli 40-vuotiaille.

Usein keskustelussa ikäluokkia vertaillaan mutu-pohjalta. Koska ihmisen elinkaaressa on erilaisia vaiheita, erot voidaan kuitata niillä. Omakohtaiset havainnot tehdään yleensä lähipiiristä, jossa ihmiset ovat usein keskenään samankaltaisia. Tilanteiden kirjo – trendeistä puhumattakaan – jää silloin katveeseen.

Siksi verotietojen kaltaiset kattavat ­aineistot antavat paremman kokonaiskuvan. Ja jos raportin havainnot kertovat pinnan alla kyteneestä pitkäaikaisesta muutoksesta, seuraukset voivat olla merkittäviä.

Suomalainen yhteiskunta on monella tasolla rakentunut oletukselle, että seuraavalla sukupolvella menee aina paremmin kuin edellisellä. Yksilötasolla se on tarjonnut motivaatiota kouluttautua. Ponnistelut on palkittu paremmilla asemilla työelämässä.

Myös esimerkiksi eläkejärjestelmä nojaa siihen, että nuoremmat sukupolvet voivat paremmilla tuloillaan kantaa omalla maksuvuorollaan osuutensa edelliselle sukupolvelle luvatuista eläkkeistä.

Jos nämä yhtälöt eivät enää toimi entiseen malliin, luvassa on paitsi rahoitusongelmia myös kasvavaa tyytymättömyyttä ja protestimieltä. Siksi ilmiöön on pureuduttava riittävän aikaisin, jotta yhteiskunnan vakaus ei murenisi.

