Pari vuotta sitten liikenne- ja viestintäministeriö alkoi selvitellä, voisiko sähköavusteisten polkupyörien ostoon tarjota jonkinlaista tukea.

Selvittely loppui lyhyeen sen vuoksi, että hanke herätti vastustusta. Osa vastustuksesta oli aiheellista – tällaiset tuet tapaavat siirtyä hintoihin –, osa oli vain hyvin suomalaista politiikantekoa. Siihen kuuluu, että poliittisia irtopisteitä kerätään ampumalla alas sellaisia ideoita, joihin osuu helposti.

Tätäkin tähtäystä koronaviruspandemia ja ilmastonmuutos sotkevat. Pyöräilyn suosio kasvaa Euroopan suurissa kaupungeissa, kun julkinen liikenne ei houkuta. Ja tilaa on tullut, kun autoilun määrä on pandemian vuoksi vähentynyt. Polkupyörien myynti on lisääntynyt myös Yhdysvaltojen kaupungeissa. Helsingissäkin pyöräkauppa on kukoistanut.

Berliini vähentää asteittain hiilidioksidipäästöjä niin, että 2050 kaupunki olisi ilmastoneutraali. Pariisiin rakennetaan lisää pyöräteitä.

Tilaa nipistetään autojen kaistoista, ja autoilusta tehdään epämiellyttävämpää vähentämällä pysäköintipaikkoja. Vanhojen dieselautojen pääsyä keskustaan rajoitetaan jo.

Pyöräteitä avataan suurissa kaupungeissa lisää, ja pyöräilyyn tarjotaan tukia. Esimerkiksi Ranskan valtio, kaupungit ja maakunnat tarjoavat tukea sähköpyörän hankintaan.

Rahallista apua saavat näihin ostoksiin myös yritykset ja polkupyöräänsä korjauttavat.

Suoraan kuluttajille menevää, pyöräilyä tukevaa apua jaetaan monissa muissakin maissa, muun muassa Italiassa ja Saksassa. Sähköpyörien vuokraus yleistyy isoissa Euroopan kaupungeissa.

Vaikka koronavirus katoaisikin, ilmastonmuutos jää. Kannattaa tukea sellaisia ratkaisuja, jotka hillitsevät pyörään vaihtaneiden paluuta henkilöautoihin pandemian kadottua.

Henkilöliikenteen sähköistämisessä kaikenlaiset kaksipyöräiset ajoneuvot ovat kustannustehokkaita vaihtoehtoja: ne vievät keskustoissa vähän tilaa, niiden lataaminen on nopeaa, käyttö helppoa ja ne todennäköisesti korvaavat autoiltuja kilometrejä eivätkä perinteisellä pyörällä pyöräiltyjä kilometrejä.

