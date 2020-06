Yhdysvaltojen keskuspankki Fed kertoi keskiviikkona, että ohjauskorko saa jäädä entiselleen, nollan tuntumaan.

Keskuspankkia huolestuttaa se, että Yhdysvaltojen työttömyys on kasvanut jyrkästi pandemian ja sen vaatimien vastatoimien vuoksi. Yhdysvaltain työttömyysaste kohosi huhtikuussa 14,7 prosenttiin.

Viimeksi tällaisissa lukemissa oltiin ennen toista maailmansotaa. Toukokuussa työttömien määrä hieman kutistui, kun pandemian vuoksi tehtyjä rajoituksia alettiin purkaa.

Fed olettaa, että maan bruttokansantuote kutistuu tänä vuonna 6,5 prosenttia ja työttömyysaste nousee 9,3 prosenttiin. Fed laski maaliskuussa ohjauskorkoa yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisiin lukemiinsa. Pari viikkoa aiemmin korkoa alennettiin 0,5 prosenttiyksiköllä.

Euroopan keskuspankki (EKP) on samoilla linjoilla – tosin sillä erotuksella, että ohjauskorkoa ei ehditty finanssikriisin jälkeen edes nostaa. Fed ehti.

Yhtenäistä molempien isojen keskuspankkien tuoreimmissa linjauksissa on, että ne joko suoraan tai epäsuoraan kertovat korkojen myös pysyvän kauan nollan tuntumassa.

Euroopan keskuspankin linjaus on luettavissa ilmoitettujen toimien ja inflaation välisestä yhteydestä. Pankki kertoi lisäävänsä arvopaperiostojen määrää ja pidentävänsä osto-ohjelmien aikaa. Samalla EKP kertoi, että tavoiteltuun kahden prosentin inflaatioon ei kuitenkaan päästä lähivuosina.

Fed kertoi vielä avoimemmin, että ohjauskorko pysyy nollilla ainakin vuoden 2022 loppuun. Pääjohtaja Jerome Powell tiivisti: ”Me emme edes ajattele sitä, että ajattelisimme korkojen nostoa”.

Keskuspankkien linjauksista on tulkittavissa muutamia asioita. Ensimmäinen tulkinta on, että deflaation uhka on todellinen. Antaessaan näin pitkän aikavälin vinkkejä koroista keskuspankit viestivät, että ne ovat valmiita seuraamaan väljemmin inflaatiotavoitettaan ja tiukemmin reaalitalouden kehitystä.

Mutta sekin voidaan sanoa, että perinteisten rahapolitiikan toimien äärirajoilla ollaan. Ja kun siellä ollaan nimenomaan kysyntäsokista elvyttäessä, keskuspankkien uskottavuus on yhä herkempi asia.

