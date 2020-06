Suomalaisen politiikan ikuisuus­aihe eli sosiaali- ja terveys­palvelujen uudistus nytkähti tällä viikolla jälleen kerran eteen­päin, kun nykyinen hallitus lähetti omat laki­luonnoksensa lausunto­kierrokselle.

Yli 1 200 sivun paketista odotetaan kommentteja syyskuun loppupuolelle saakka.

Uudistuksen tarve on tunnustettu jo pitkään. Toimijoita on paljon, eri palvelut elävät omissa maailmoissaan ja rahan kiertokulku on harvinaisen monimutkaista jopa julkisen sektorin mittakaavassa.

Kaikesta tästä huolimatta ammattilaiset tekevät sekavan järjestelmän keskellä hienoa työtä, minkä potilaat ja muut palvelujen käyttäjät toistuvasti huomaavat.

Edelliset uudistukset ovat usein kompastuneet niin sanottuihin perustuslakiongelmiin, mutta todellisuudessa vaikeudet ovat johtuneet siitä, että poliitikot ovat tavoitelleet keskenään ristiriitaisia asioita tai että uudistus on ollut väline edistää jotain muuta tavoitetta.

Kuntauudistus, hallinnolliset karttaharjoitukset tai palvelumarkkinoiden avaaminen ovat vuorollaan ajaneet hankkeen umpikujaan. Nyt pitää keskittyä perusasioihin: terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen, yhdenvertaisiin palveluihin ja rahojen riittämiseen.

