Töölönlahden ympäristö on muuttunut vuosien varrella ratapihasta kulttuuritalojen ympäröimäksi puistoalueeksi. Kuva on viime kesältä, kun Oodin edusta ei ollut vielä ihan valmis.

Kun Töölön­lahden suuntaan katselee keskusta­kirjasto Oodin parvekkeelta, näkee kevyen liikenteen reittien halkomat suuret nurmi- ja leikki­alueet, Musiikki­talon tieltä puretuista makasiineista muistuttavan, tiilistä tehdyn taide­teoksen ja Finlandia-talon ennen kuin takana siintää vettä. Kauas on tultu ajoista, jolloin pää­rauta­tie­aseman lähellä oli rata­pihaa, pysäköinti­paikkoja, hiekka­kenttää ja varasto­rakennuksia. Vielä kauempana on aika, jolloin Töölön­lahti kärsi sokeri­tehtaan jätevesistä. Silti edelleen on tehtävää.