Helsingin Sanomat

Poliisivene Vallisaaren edustalla. Kuva on otettu kesällä 2017.

Vietämme parhaillaan poikkeuksellista juhannusta. Sääkartat ovat luvanneet aurinkoa Hangosta Utsjoelle ja helteisiä lämpötilojakin isoon osaan maata.

Moni jää poikkeusoloissa tehdyistä töistä juhannuksen jälkeen myös pitkälle kesälomalle: on lähdetty mökeille, vaunuille, telttailemaan, veneilemään – veden äärelle. Normaaliaikojen alkuun on vielä aikaa, eikä ulkomaille vielä samaan tapaan matkusteta kuin ennen epidemiaa.

Kun ulkotiloissa tapaamisen katsotaan olevan tartunnan kannalta turvallisempaa kuin sisällä oleminen, niin rannat, puistot ja vesistöt ovat nyt niitä paikkoja, joissa lomia paljon vietetään ja ihmisiä tavataan.

Jo koronaviruskevät on saanut ihmiset ulkoilemaan tavallista enemmän. Ulkonaoloon liittyy hyvien terveysvaikutusten lisäksi valitettavasti myös ikäviä ilmiöitä.

Kansallispuistojen ja virkistysalueiden kävijämäärät ovat kasvaneet epidemian aikana huomattavasti. Retkeilybuumi on näkynyt roskien ja ilkivallan lisääntymisenä kansallispuistoissa.

Varsinkin juhlapyhien yhteydessä Metsähallituksen luontovalvojat huomaavat usein, että osa ihmisistä jaksaa kyllä kantaa makkarapaketit ja juomapullot ja -tölkit täysinä metsään, mutta ei enää huomattavasti kevyempinä ja tyhjinä pois.

Kansallispuistoissa on myös sytytetty tulia luvattomille paikoille. Tämä on erityisen moitittavaa, koska niistä tulipaikoista jää jäljet pitkäksi aikaa juuri luonnon suojelemiseksi perustettuun paikkaan.

Todella hölmöläisen hommaa puuha on metsäpalovaroituksen aikaan, jolloin avotulta ei pelastuslain mukaan saa tehdä ollenkaan.

Hukkumistilastot ovat tänä vuonna tähän mennessä jo huomattavasti synkemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, osin jäihin putoamisten takia. Kesällä hukkuu veneestä putoajia ja uimareita.

Kevät ja alkukesä on ilmennyt vilkkaana liikenteenä myös vesillä. Tämä on näkynyt Suomenlahden merivartioston tehtävissä merialueella. Juhannusta edeltävällä viikolla Suomenlahden merivartiostolla oli yhden viikon aikana 46 pelastus- ja avustustapahtumaa, kun niitä sitä edeltävällä viikolla oli 26.

Yksi viime viikonlopun tehtävistä Helsingin edustalla oli auttaa isomman veneen peräaalloista kaatuneen soutuveneen ihmisiä, jotka joutuivat veden varaan. Hietaniemen uimarannan läheisyydessä upposi vene, joka ajoi viitan väärältä puolelta.

On sitten liikkeellä vesiskootterilla, kanootilla, moottori- tai purjeveneellä, on tunnettava oman kulkupelin vaikutukset muihin ja otettava ennakoiden huomioon toiset.

Vaikka tekniset navigointilaitteet ovat käteviä, jokaisen vesilläliikkujan on syytä osata käyttää kompassia ja lukea meri- ja järvikarttaa. Vesiliikenteen nopeusrajoitusalueet on syytä selvittää reittiaikataulua suunniteltaessa ja sitten myös noudattaa niitä.

Pääkaupunkiseudun edustalla veneilijöiden määrä on suuri ja kasvaa aina, kun on lämmin sää. Samoin on sisä-Suomen järvillä.

Viikonloppuisin kuviossa on usein mukana myös alkoholi. Vesilläolo, viina ja vene ovat yhdessä nautittuna huono yhdistelmä. Monet hukkumiskuolemiin johtavista onnettomuuksista tapahtuvat alkoholin vaikutuksen alaisena. Vesiliikennejuopumuksen promilleraja on 1,0 eli huomattavasti korkeampi kuin autoilun rattijuopumuksen 0,5.

Helsingin poliisiveneen viime viikonlopun valvonnassa huomattavan moni puhallutettu kertoi nauttineensa yhden, vaikka alkometri värähti enemmän edestä, osalla kielletyn rajan alle, osalla sen yli. Usean tunnin istuminen auringossa alkoholipitoisia juomia nauttien vaikuttaa kykyyn havainnoida ja ajaa venettä.

Meistä jokainen voi vaikuttaa siihen, että retkeillään ja veneillään vastuullisesti.