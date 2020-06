Helsingin Sanomat

Jos suuren energiajätin British Petroleumin ennakointi toteutuu, moni öljyn viennistä elävä maa joutuu suuriin taloudellisiin ongelmiin.

BP valmistelee uutta tulevaisuusstrategiaa itselleen. Yhtiö arvioi, miten öljyn kulutus ja hinta kehittyvät tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. BP arvioi, että koronapandemia on vedenjakaja. Pandemia leikkasi jo öljyn kulutusta ja samalla hintaa. BP uskoo, että muutos ei jää väliaikaiseksi, vaan se vauhdittaa maailman siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

Muutos tarkoittaisi samalla sitä, että öljyn hinta ei enää koskaan palaisi niihin lukemiin, joissa oltiin puolikymmentä vuotta sitten. Esimerkiksi vuonna 2014 öljyn maailmanmarkkinahinta oli yli 100 dollaria barrelilta. Nyt esimerkiksi brent-laatu maksaa vain noin 40 dollaria.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi huhtikuussa, että maailmantalous kokee pahimman laman sitten 1930-luvun suuren laman. IMF arvioi, että globaali bruttokansantuote laskee tänä vuonna 3 prosenttia. Valuuttarahasto tekee uuden ennusteen ensi viikolla. Oletettavaa on, että siinä kasvun romahdus arvioidaan vielä pahemmaksi.

Kasvun kato merkitsee suoraan öljyn kulutuksen ja hinnan laskua. Öljymaat ovat yrittäneet vastustaa kehitystä rajoittamalla tuotantoa, mutta pandemia on ollut rajoituksia voimakkaampi.

Hintaa on painanut aivan viime päivinä se, että markkinoilla on tulkittu tuoreimpien tietojen Pekingistä ja Yhdysvalloista kertovan pandemian toisen aallon mahdollisesta alusta. Vakailla markkinoilla näitä heikkoja signaaleja toisesta aallosta ei tulkittaisi ihan näin dramaattisesti, mutta öljyn markkinat eivät ole vakaat.

Jopa nykyinen hinta voi olla keinotekoisen korkea. Esimerkiksi Kiina on kasvattanut varastojaan uuden kasvun odotuksissaan. Varastojen kasvattaminen loppunee ennen kuin pandemia on ohi, mikä voi laskea hintaa lähitulevaisuudessa lisää. Kiinan talous kasvaa jo, mutta odotuksia hitaammin. Muualla mennään vielä kohti pohjaa.

Maailmantalouden kasvun käynnistymisen ajankohdasta ja uuden nousun voimakkuudesta on lukuisia arvioita. Öljymarkkinat ovat olleet ehkä liiankin optimistisia uskoessaan, että kasvu kyllä imaisee öljyn kulutuksenkin kasvuun. BP epäilee tätä. Yhtiön mielestä muutos ei ole väliaikainen. BP aikoo kirjata alas jopa 17,5 miljardin dollarin arvosta omistuksiaan öljy- ja kaasubisneksessä. Yhtiö arvioi, että öljyn pitkän aikavälin keskihinta on 55 dollaria barrelilta, joten uusien selvitysvaiheessa olevien öljy- ja kaasuprojektien kannattavuus joudutaan miettimään uusiksi.

BP:n hinta-arvio on hieman korkeampi kuin se öljyn hinta, jonka varaan Venäjän budjetit on laskettu. Venäjä siis kestäisi tällaisenkin hinnan. Mutta jos maa lopulta päättäisi kehittää yksipuolista talouttaan vähähiiliseen maailmaan sopivaksi, korkeampi hinta auttaisi. Eikä BP:n arvioimilla hinnoilla venäläisillä olisi enää paluuta siihen elintason nopean nousun tunnelmaan, jossa he olivat viitisen vuotta sitten. Oletus pysyvästä oman talouden jumiutumisesta voi kasvattaa Venäjällä tyytymättömyyttä.

Jos BP:n arvio toteutuu, Afrikan köyhissä tuottajamaissa yksipuolinen tuotantorakenne yhdessä pysyvän hinnan laskun kanssa tarkoittaisi viime vuosien kehityksen kääntymistä: ihmiset alkaisivat vajota taas äärimmäiseen köyhyyteen ja nälänhätään.