Joukolla poliisia päin hyökkääminen on Suomessa – onneksi – harvinaista. Näin kuitenkin kävi juhannusviikonloppuna Helsingin Hietaniemen rannalla: tappeluun puuttuneita poliiseja heitettiin pulloilla ja kivillä, ja poliiseja kohti ammuttiin ilotulitusraketteja. Kaksi poliisia sai raketeista lieviä vammoja ja useita poliisi- ja muita autoja vaurioitui välikohtauksessa.

On vakava asia, kun hyökätään ihmisten turvallisuutta suojaamassa olleita poliiseja kohtaan. Viranomaisten fyysistä koskemattomuutta suojataan lailla, jotta he voivat tehdä työtään rauhassa väkivaltaa pelkäämättä.

Tätä koskemattomuutta rikottiin poikkeuksellisella tavalla viikonloppuna. Toivottavasti tämänkaltaista käyttäytymistä ei enempää nähdä.

Alustavasti vaikuttaa siltä, että hyökkäystä poliisia kohtaan ei ollut suunniteltu, vaikka paikan päällä kuultiin ajan­kohtaiseen Black lives matter -teemaan liittyviä huutoja, vaan poliisia kohtaan hyökkääminen näyttää päihtyneiden nuorten päähänpistolta.

Myös viranomaisten on toimittava vastuullisesti, ja heidän vallankäyttöään on valvottava. Poliisikaan ei saa käyttää turhaan voimakeinoja. Joukkohyökkäys on selvitettävä perusteellisesti.

