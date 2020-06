Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entisen turvallisuusneuvonantajan John Boltonin tuore kirja pitää vaaliveikkaajia kiireisinä.

Tiistaina julkistetun kirjan kirjoittaja itse toivoo, että Trump jäisi yhden kauden presidentiksi – mikä ehkä näkyykin kirjan sävyssä. Jopa Trumpia vastustavat ovat maistaneet kirjassa ikävää katkeruutta: halua kostaa Trumpille.

Se ei normaalilogiikan politiikassa ole paras tapa heikentää vastustajan asemaa. Mutta Yhdysvaltain politiikassa kaikki ei ole ihan normaalia. Boltonin kirja kertoo presidentistä, jonka tiedot ja taidot eivät vastaa tasoa, jota voi edellyttää maan presidentiltä. Kirja sisältää yksityiskohtia Trumpin tekemisistä ja sanoista, jotka todistavat hänen vähäisestä kiinnostuksestaan faktoja kohtaan ja valtavasta kiinnostuksestaan omaa uudelleenvalintaa kohtaan.

Mutta onko tämä uutta? Tai syventääkö kirja kuvaa Trumpin puutteista tavalla, joka lopulta vaikuttaisi hänen kannattajakuntaansa ja vaalitulokseen?

Tuore Fox Newsin mielipidemittaus kertoo, että demokraattiehdokas Joe Biden on Trumpin edellä. Olennaista kyselyssä on se, millä perusteilla kaksikkoa kannatetaan ja vastustetaan. Syy sekä Bidenin että Trumpin äänestämiseen on Trump. Bidenin tukijat eivät halua Trumpille toista kautta, kun taas Trumpia tuetaan uskollisuudesta hänelle.

Pelko on vahva motivoija. Demokraattien Hillary Clinton johti mielipidetiedusteluissa vuoden 2016 vaalien alla, mistä Trumpin kannattajat muistuttavat nyt osoittaakseen, että Trumpin peli ei ole vielä pelattu. Mutta Clintonia myös vastustettiin jyrkemmin kuin Trumpia. Trumpin väki lähti liikkeelle vaaleissa vastustajansa vuoksi.

Juuri nyt tilanne muuttuu tavalla, joka voi syödä myös uskollisuutta Trumpille. Yhdysvalloissa koronavirus leviää, eikä Trump pysty kunnioittamaan elämää. Se on uskonnolliskonservatiiviselle väelle iso ongelma. Rasisminvastainen liike kerää mukaansa nuoria, ja Trump kääntää selkänsä heille ja tasa-arvolle. Se taas on tulevasta kannatuspohjastaan huolestuneille republikaaneille iso ongelma.

Boltonin kirja osuu juuri tähän murrokseen ja voi vaikuttaa.

