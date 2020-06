Hallituksen toiveiden mukaisesti koulutuspaikkoja lisätään korkeakouluihin. Tiedossa on nelisentuhatta lisäpaikkaa. Noin puolet menee ammattikorkeakouluille ja toinen puolikas yliopistoille.

Vuoden neljännessä lisätalousarviossa paikkojen lisäyksiin osoitettiin 124 miljoonaa euroa. Hallitus katsoo, että tämä on yksi tapa sekä elvyttää taloutta että nostaa koulutustasoa Suomessa.

Osa uusista aloituspaikoista vastaa hyvin yleistä kuvaa koulutus- ja työvoimatarpeista.

Eniten tulee paikkoja tekniikan ja tietotekniikan aloille. Tietotekniikka ui sisään ammattiin kuin ammattiin, ja tekniikan osaamista kaivataan muun muassa vihreän teknologian lisääntyessä.

Samoin sosiaali- ja terveysalalle koulutetaan lisää väkeä. Näillä sektoreilla onkin työvoimasta puutetta. Kaupallisen alan koulutuksen lisäämisenkin ymmärtää, sillä valmistuneille on kysyntää monissa tehtävissä.

Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutusta ei sen sijaan lisätä. Ja sitä on mahdotonta ymmärtää. Alalla ei ole käytännössä työttömyyttä, lääkäreistä on huutava pula ja opiskeluhaluisia on valtavasti.

