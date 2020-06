Seksitautitartuntojen eli sukupuolitautitartuntojen määrä kasvoi viime vuonna selvästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan klamydiatartuntoja rekisteröitiin tartuntatautirekisteriin 16 200, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja yli tuhat enemmän kuin vuonna 2018. Klamydia on Suomen yleisin seksitauti.

Eniten tapauksia – 36 prosenttia kaikista todetuista – ja korkein ilmaantuvuus raportoitiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus). Onkin hyvä, että tänä kesänä Husin sukupuolitautien poliklinikka on avoinna koko kesän, vaikka ensisijainen paikka testata ja hoitaa sukupuolitauteja on oma terveysasema tai opiskeluterveydenhuolto.

Todettujen tapausten määrään vaikuttavat sekä taudin ilmaantuvuus että testausaktiivisuus. Tartunnoista 58 prosenttia oli naisilla, 79 prosenttia 15–29-vuotiailla. Seksuaaliterveystietoa pitääkin suunnata nuorille ja nuorille aikuisille – eikä vain ammattilaisten kertomana vaan kauhistelematta myös kodeissa.

Lukujen kasvua ainakin osittain selittää mahdollisuus tehdä sukupuolitautitesti etänä kotona. Esimerkiksi Vantaalla kotitestauksen on todettu lisäävän erityisesti miesten testausaktiivisuutta.

Sukupuolitaudeiksi kutsutaan joukkoa bakteerien, virusten ja alkueläinten aiheuttamia tauteja, jotka tarttuvat pääasiassa tai suureksi osaksi seksikontaktissa. Seksitaudit tarttuvat myös suuseksissä. Klamydiatartunta voidaan todeta virtsasta noin viikon kuluttua tartunnasta. Suurin osa klamydiatartunnoista on oireettomia tai vähäoireisia.

Oireetonkin klamydia voi tarttua. Hoitamattomana klamydia voi aiheuttaa ikäviä jälkiseurauksia, kuten lapsettomuutta.

Hoitamaton seksitauti jatkaa myös leviämistään.

Koronaviruksen yhteydessä on puhuttu paljon taudin jäljittämisestä. Se on tärkeää myös seksitautien kohdalla. Vastuullista käytöstä on ilmoittaa tartunnan mahdollisuudesta niille, joille on saattanut tautia levittää.

Helpoin tapa ehkäistä seksitautia on käyttää kondomia tai suuseksisuojaa aina, kun pienikin tartuntariski on mahdollinen.

