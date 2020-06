Läheisten vierailut ympärivuorokautista hoitoa antaviin hoivakoteihin kiellettiin keväällä, jotta koronavirus ei leviäisi.

Hoivakodeissa asuvien vanhusten oikeudet tavata omaisiaan ovat toteutuneet vaihtelevasti poikkeusolojen aikana. Monissa paikoissa läheisiä ei ole päästetty näkemään iäkkäitä sukulaisiaan ollenkaan. Tätä omaisten on ollut vaikea hyväksyä, eivätkä iäkkäät, usein muistisairaat, voi puolustaa oikeuksiaan. Joissain paikoissa tapaamisia on järjestetty ulkona. Osa hoivakodeista hankki tapaamiskontteja.

Oikeusasiamies on saanut useita kanteluita ja yhteydenottoja vanhusten oikeuksien rajoittamisesta koronaviruspandemian aikana, erityisesti vanhusten oikeudesta tavata lähimmäisiään. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin otti vierailuihin kantaa viime viikolla. Hän totesi, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen takia vierailuja on kielletty tai rajoitettu lainvastaisesti. Pandemia-ajan suositukset ja määräykset menivät sekaisin vanhusten hoivakotien vierailuohjeissa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeissa ei korostettu harkintaa eli sitä, että tapauskohtaisesti arvioiden voitaisiin sallia oireettomien läheisten vierailu.

Vanhukset hoivakodeissa ovat kuitenkin päivittäin tiiviisti tekemisissä hoitohenkilöstön kanssa, jolla on mahdollisuus saada tartunta työnsä ulkopuolella. Toki he käyttävät suojavarusteita työssään. Sakslinin mielestä onkin vaikea pitää läheisille asetettua vierailukieltoa välttämättömänä esimerkiksi jos läheinen on pysytellyt kotonaan karanteenin kaltaisissa oloissa tai jos suojautumisella voitaisiin ehkäistä viruksen leviämistä.

Kontaktien rajoittamisella on kiistatta ollut merkittävä vaikutus sairastavuuden ja sitä kautta kuolleisuuden vähentämisessä. On kuitenkin syytä muistaa, että kuolema on lähellä hoivakodeissa ilman koronavirustakin. Hoivakodissa asuvat viettävät siellä viimeisiä elinvuosiaan.

Usean kuukauden tapaamattomuus vaikuttaa viimeisten aikojen elämänlaatuun. Läheisten avulla vanhus voi päästä esimerkiksi ulkoilemaan tai tekemään muuta toimintakykyä ylläpitävää toimintaa.

