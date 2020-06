Suomalaisten yritysten suuret ostot ulkomailta menevät toisinaan mönkään.

Parikymmentä vuotta sitten metsäyhtiö Stora Enso lähti valtaamaan Yhdysvaltojen markkinoita ostamalla Consolidated Papersin. Paperien hinnat romahtivat sen jälkeen, ja operaatio oli hetkessä kriisissä. Stora Enson fokus meni pitkäksi aikaa siihen, miten se pääsisi kunniallisesti irti ostoksestaan.

Mutta sattuu sitä muillekin. Nokia huomasi tehneensä virheen ostettuaan matkapuhelintehtaan Saksan Bochumista. Tehdas suljettiin vuonna 2008. Saksan päättäjät suuttuivat, ja yhtiö joutui maksamaan korvauksia työntekijöilleen Saksassa. Nyt Nokia paikkaa vanhoja päätöksiään Ranskassa. Nokia osti vuonna 2015 tietotekniikan yhtiön Alcatel-Lucentin Ranskasta. Nokian silloinen toimitusjohtaja Rajeev Suri arvioi, että ostos lisää molempien yhtiöiden ”innovointivoimaa”.

Nokia päätti tällä viikolla, että se vähentää reippaasti väkeään Ranskassa – nähtävästi voimaa ei kerrykään odotetusti. Fokus joka tapauksessa on kärsinyt. Nokialla on kuitenkin se kokemusperäinen etu, että se tietää Bochumin jälkeen, mitä on odotettavissa, kun Keski-Euroopassa saa vastaansa sekä ammattiliitot että sikäläisen politiikan.

