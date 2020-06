Sopivasti lomakauden alkaessa maan hallitus lähetti kuntiin kesäluettavaa. Yhteensä 1 200-sivuinen esitysluonnos sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) sekä pelastustoimen järjestämisestä ei ehkä vastaa tavallisen kansalaisen mielikuvaa rantalukemisesta, mutta kunnissa sitä luetaan tarkkaavaisesti.

Muutokset ovat suuria, ja lausuntoaikaa on syyskuun loppupuolelle.

Jos uudistus etenee ilman soraääniä, sote-lait hyväksyttäisiin eduskunnassa vuoden kuluttua. Ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin järjestää vuonna 2022, ja sote-maakuntavaltuustot aloittaisivat vuoden 2023 alussa.

Aikataulu on jälleen kerran niin tiukka, että se herättää epäilyksiä. Alueellisia, poliittisia ja taloudellisia ristiriitoja on sen verran, että niiden ratkomisessa voi vuodenkin viive olla tarpeen.

Demokratian toimivuudelle on merkityksellistä, miten uudet sote-maakuntavaltuustot oikein valitaan ja miten päätöksenteko niissä järjestetään. Nyt ollaan jakamassa pottia, jonka toiminta kattaa yli puolet kuntien vuosittaisista budjettimenoista.

Suomeen on syntymässä 21 uutta sote-maakuntaa, kun neljä uusmaalaista itsehallintoaluetta on nekin muutettu nimeltään sote-maakunniksi. Näiden lisäksi omana sote-alueenaan on Helsinki.

Ylintä päätösvaltaa käyttää sote-maakuntavaltuusto, jonka jäsenet valitaan suorilla vaaleilla. Maakunnan kaikilla asukkailla on näissä vaaleissa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, eikä maakuntaa jaeta erillisiin vaalipiireihin. Helsingissä ylintä päätösvaltaa sote-asioissa käyttänee kaupunginvaltuusto. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kuulostaa ylevältä, mutta herättänee kaikissa maakunnissa jupinaa keskuskaupungin ehdokkaiden ylivallasta.

Ääritapaus on Vantaan ja Keravan muodostama maakunta, jolle valitaan 69 jäsenen sote-maakuntavaltuusto. Ilman äänileikkuria tai vaalipiirirajauksia siitä uhkaa tulla vantaalainen päätöksentekoelin. Maakunnan asukkaista vantaalaisia on 233 000 ja keravalaisia 36 000.

Uudenmaan maakunnan jako viiteen voi tehostaa sote-maakuntavaltuustojen kokouksia verrattuna nykyiseen maakuntavaltuustoon, joka ei edes kahden kokouspäivän jälkeen ole pystynyt päättämään uudesta maakuntakaavasta. Asian käsittely jatkuu elokuussa.

Nykyiset maakuntaliitot ja maakuntavaltuustot jatkavat toimintaansa, koska sote-maakuntiin ei soten lisäksi liitetä mitään muita tehtäviä.

Sote-maakuntavaltuusto järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, mutta rahoitus tulee valtiolta. Alueen kunnilta nipistetään kunnallisverosta 12,63 prosenttiyksikköä eli kunnilta siirretään arviolta 12,7 miljardia euroa vuosittain sote-palveluiden rahoittamiseen.

Yksi sote-uudistuksen isoimmista kipupisteistä onkin rahanjako. Ennakkolaskelmien perusteella yksi suurimmista menettäjistä on Helsinki, jonka laskennallinen rahoitus olisi 143 miljoonaa euroa pienempi kuin sen sote-menot ovat vuoden 2020 budjetissa. Vastaavasti Päijät-Hämeen laskennallinen rahoitus olisi noin 67 miljoonaa euroa isompi kuin alueen sote-menot ovat kuluvan vuoden talousarviossa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.