Pandemian jälkeistä elpymisen vauhtia on viime aikoina mittailtu eri puolilla maailmaa.

Finanssikriisin jälkeen Yhdysvallat nousi Eurooppaa kivuttomammin. Yhdysvallat vastasi pankkien kriisiin heti ja isolla rahalla, kun Eurooppa empi ja etsi parhaita – eli poliittisesti kivuttomimpia – tapoja toimia. Euroopassa finanssikriisi levisi valtioiden velkakriisiksi.

Pandemiasta toipuminen voi sujua toisessa järjestyksessä – Eurooppa menee edellä ja Yhdysvallat tulee perässä. Ainakin pankkiiriliike Goldman Sachs uskoo näin tuoreessa talouskatsauksessaan, jossa se uskoo Euroopan osakemarkkinoiden ja kansantuotteen kirivän nopeasti.

Yhdysvalloissa koronaviruspandemia ei ole vielä lähelläkään laantumista eikä maan nykyinen hallinto kykene riittäviin rajoituksiin. Presidentti Donald Trump jopa toivoo, että testausta vähennettäisiin.

Euroopassa tilanne on jo parempi, ja rajoituksia puretaan. Talous on kaukana normaalikunnosta, mutta se selvästi jo toipuu. Yhdysvalloissa tilanne on paikoin niin paha, että rajoituksia voi tulla lisää.

Yksi Euroopan taloutta suojellut tekijä on Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mukaan se, että työpaikkoja on totuttu Euroopassa suojelemaan paremmin kuin Yhdysvalloissa. Amerikkalaisia työmarkkinoita on kuvailtu dynaamisiksi siksi, että irtisanominen ja palkkaaminen on helppoa ja heikko sosiaaliturva ajaa työttömäksi joutuneet heti työnhakuun. Virtaus on nopeampaa kuin Euroopassa.

Tällä kertaa virran patoaminen näyttää kuitenkin olevan tehokasta. IMF arvioi, että Saksassa käytössä oleva kurzarbeit-järjestelmä on säilyttänyt tehokkaasti työpaikat odottamassa parempaa aikaa. Järjestelmä takaa sen, että jos työaikaa joudutaan lyhentämään, valtio maksaa osan tekemättömien työtuntien palkasta.

Saksan käytäntö muistuttaa tavoitteiltaan suomalaista lomautusmenettelyä. Tilastokeskus kertoi keskiviikkona, että työttömien määrä kasvoi – mutta ei niin paljon kuin pelättiin. Alle kolmeksi kuukaudeksi lomautetut lasketaan työllisiksi. Jos Eurooppa ja Suomi siinä sivussa toipuvat nopeasti, lomautetuista suuri osa palaa oikeastikin työllisiksi.

