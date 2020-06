Osa entisen Liikenneviraston toiminnoista sekä Viestintävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto yhdistyivät Liikenne- ja viestintävirastoksi viime vuoden alussa.

Valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta vastaavat toiminnot jatkoivat Väylävirastossa. Se halusi pudottaa nimestään loppuosan ja esiintyä pelkästään nimellä Väylä. Liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen Liikenne- ja viestintävirasto puolestaan haluaa esiintyä nimellä Traficom. Mitä hävettävää on virasto-sanassa nimen osana?

Viranomaisen nimi on usein ensimmäinen kontakti sen ja asiakkaan välillä, ja jo nimi välittää tietoa tehtävistä. Kotimaisten kielten keskus on todennut, että lyhyeen ja napakkaan nimeen on hyvä pyrkiä, mutta ei koskaan ymmärrettävyyden kustannuksella.

Oikeusasiamies on pitänyt Väyläviraston Väylä-oheisnimeä lainvastaisena. Virasto lupasi lisätä virastosanan käyttöä – myös ruotsiksi – esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

Tämä ei riittänyt oikeusasiamiehelle, vaan hän vaati esimerkiksi opastekyltteihin viraston nimeä. Väylä taipui, ja siitä tulee taas virasto.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.