Tutkimukset Ruotsista, Yhdysvalloista ja Britanniasta osoittavat, että turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat suhteessa yliedustettuina koronavirustartunnan saaneissa ja tautiin kuolleissa.

Vaikka erot eri maahanmuuttajaryhmien välillä ovat suuria, koronaviruspandemia paljastaa jälleen kerran sen, miten vahvasti vähemmistöön kuuluminen ja maahanmuuttajatausta linkittyvät terveysriskien kasvuun.

Valtavat erot koronavirukseen kuolleisuudessa eri etnisten ryhmien välillä johtuvat monista eri sosiaalisista ja kulttuurillisista syistä.

Yksi syistä liittyy tuloeroihin. Köyhyys liittyy usein sellaisiin asuin- ja työoloihin, jotka lisäävät koronavirustartunnan riskiä.

Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat myös Suomessa usein sellaisissa töissä, joissa virukselle altistuu: sairaaloissa ja hoivakodeissa, taksin- ja bussinkuljettajina, vartijoina.

Koronavirus on levinnyt vierastyöläisten asuntoloissa. Viruksen leviäminen Espoossa Nihtisillan vastaanottokeskuksessa oli myös vakava paikka.

Myös maatalouden vierastyöläisten työ- ja majoitusoloja valvovien viranomaisten on syytä olla valppaana, ettei kukaan joudu tekemään töitä henkensä uhalla. Tulijoille Suomen terveysjärjestelmä ja työlait eivät välttämättä ole tuttuja, ja kielitaidon ja tulkkauksen puute saattaa nostaa kynnystä lähteä lääkäriin.

Maahanmuuttajataustaisten ihmisten ja valtaväestön terveyserot ovat syvällä rakenteissa. Tästä ruotsinsuomalaiset ovat yksi esimerkki. Ruotsinsuomalaisia on kuollut koronavirukseen yli neljä kertaa enemmän kuin Ruotsissa syntyneitä. Ruotsinsuomalaisten terveystilanne on jo lähtökohtaisesti heikompi kuin keskivertoruotsalaisten.

Pandemia on terveyspolitiikalle monella tapaa herätys. Tarvitsemme tietoa siitä, miten pandemia kohteli eri ryhmiä. Myös Suomessa on syytä kysyä, syrjiikö terveydenhuoltojärjestelmä vähemmistöjä. Tarve keskusteluun terveysriskeiltä suojautumisen oikeudenmukaisuudesta on akuutti.

