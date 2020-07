Helsingin kaupunki on saanut kyseenalaista julkisuutta johtamisongelmien vuoksi. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) ja neljän apulaispormestarin yhteistyö kangertelee.

Valta näyttää keskittyvän liikaa pormestarille, mihin kaupungin tarkastuslautakuntakin kiinnitti huomiotaan tuoreessa raportissaan. Vapaavuori on itsekin myöntänyt, että pormestarimallissa on valuvikoja.

Ongelmien taustalta erottuu ainakin kaksi syytä. Kolme vuotta sitten käyttöön otettu pormestarimalli on uusi ja radikaali muutos kaupungin hallintokulttuuriin. Samaan aikaan kaupungin virastot muuttuivat toimialoiksi.

Toinen syy näyttää julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan olevan Vapaavuori itse. Jan Vapaavuori on kokenut poliitikko, joka nauttii laajaa arvostusta. Helsingin Sanomien haastattelemat virkamiehet kertovat kuitenkin, että Vapaavuoren johtamistapa on ainakin ajoittain hämmentävä (HS 29.6.). Hän esimerkiksi saattaa antaa ohjeita toimialajohtajien ohi suoraan näiden alaisille. Neljä vuotta sitten julkaistussa kirjassaan Puoliholtiton Suomi Vapaavuori kirjoittaa tarpeesta uudistaa Suomea. Teoksen kantava ajatus on tehdä Suomesta nopea, ketterä, joustava, sopeutumis- ja mukautumiskykyinen maa, jollainen Suomi ei hänen mielestään ainakaan silloin ollut.

Vapaavuoren johdolla Helsingin kaupunki on määritellyt tavoitteekseen olla maailman toimivin kaupunki. Nopeus, ketteryys ja joustavuus ovat selvästi Vapaavuoren toimintatapoja myös kaupungin johdossa. Hän myöntää itsekin olevansa kärsimätön.

Helsingin kaupunki on iso organisaatio ja Suomen suurin työnantaja, jonka palkkalistoilla on yli 37 000 työntekijää. Kaupungin virastot kasvoivat vuosikymmenten mittaan hyvinkin itsenäisiksi valtakeskittymiksi. Aika ajoin hallintokulttuuria on arvosteltu liian virkamiesvetoiseksi.

Pormestarimallilla on tavoiteltu vallan palauttamista vahvemmin demokraattisesti valittujen päätöksentekijöiden käsiin. Jos järjestelmässä on kaupungin asioiden hoitamista haittaavia ongelmia, ne on syytä korjata pikimmiten.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.