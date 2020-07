Postinkulku ja eritoten sen takkuaminen nousevat keskusteluun vähän väliä. Kirjeposti kulkee miten sattuu tai kateissa ovat paketitkin.

Nyt jumissa ovat ulkomaanpaketit. Ne ovat seisseet lentoasemien terminaaleissa kuukausia (HS 2.7.). Syy ei ole Postin vaan koronaviruspandemian, joka pysäytti lennot laajalti. Lentorahti ei vielä ole ennallaan, ja pakettisumaa puretaan vielä pitkään.

Posti on kovassa puristuksessa muuttuvassa maailmassa. Paperinen jaettava on vähentynyt, kun kuluttajat ovat siirtyneet käyttämään sähköisiä palveluita. Pakettien kuljetus ja jakelu sen sijaan on kasvanut verkkokaupan ansiosta, ja paketeista Posti onkin hakenut potkua liiketoimintaansa. Kilpailu on kovaa.

Postille olisikin tärkeää, että kansalaiset voisivat luottaa siihen, että he saavat postinsa ajallaan ja oikeaan osoitteeseen. Luottamus horjuu liian usein, sillä postinjakelu on kärsinyt viime vuosina ongelmista jo kohtuuttomasti.

Keväällä Posti hukkasi hetkellisesti jopa ylioppilastodistuksia. Nyt muutamat kesäasukkaat ovat saaneet havaita, että mökkipaikkakunnalle tilattu paketti onkin toimitettu kotiosoitetta lähimpänä olevaan noutopisteeseen, jopa satojen kilometrien päähän vastaanottajasta.

