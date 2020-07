Meri ja merenrannat ovat keskeinen osa Helsinkiä. Helsinki on harvinaisen vehreä pääkaupunki, jossa meri yhdessä puistojen ja viheralueiden kanssa tuo luonnon lähelle asukkaita. Samalla meri asettaa kaupungille tiukat rajat varsinkin kantakaupungissa, jossa vesi tulee vastaan niin idässä, lännessä kuin etelässäkin. Kaupunki on aiemmin kasvanut merialueiden täyttömaille, saarista on tullut niemiä, ja satama-alueita on syntynyt pengerrysten päälle.