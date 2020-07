Koronaviruspandemia on osoittanut, että maailmassa olisi tarve hyvälle ja luottamusta herättävälle johtajuudelle. Sitä on kuitenkin kovin niukasti tarjolla. Yhdysvaltojen vauhdilla kriisiytyvä koronavirustilanne vain korostaa johtajuustyhjiötä, sillä presidentti Donald Trump on kovin kyvytön kohtaamaan millään tavalla uskottavasti pandemian amerikkalaisille ja koko maailmalle aiheuttamaa uhkaa. Kolme viime kuukautta ovat vieneet Trumpin presidentinvaalikampanjan kriisiin.