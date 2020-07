Puistossa nurmikolta tai uimarannan hiekan seasta löytynyt käytetty huumeruisku on ikävä muttei kovin yllättävä löytö. Suositulta uimarannalta Helsingin Hietaniemestä huumeneuloja on tänä kesänä löytynyt joka viikko. Niin ei pitäisi olla.

Riski saada esimerkiksi hiv- tai hepatiittitartunta rannalta löytyneestä neulasta on hyvin pieni, sillä hi-virus ja hepatiitti kuolevat nopeasti kehon ulkopuolella. Silti riski on olemassa. Ruiskut ja neulat kuuluvatkin niitä varten suunniteltuihin turvallisiin keräysastioihin.

Vuosina 2013–2014 huumeruiskujen keräysastioita sijoitettiin aluksi kokeiluna kaupungille. Tuolloin niitä oli 14. Aloite astioista tuli tuolloin huumeidenkäyttäjien perustamalta Suomen Lumme -yhdistykseltä, joka aluksi oli myös mukana tyhjentämässä keräysastioita.

Kokeilun jälkeen huumeruiskujen roska-astioiden määrää on lisätty Helsingissä, ja nyt niitä on noin 40.

Etelä-Helsingissä huumeruiskuastioita ei kuitenkaan ole. Tähän on syynä se, että huumeruiskuastioiden tyhjennyksestä ovat vastanneet päihdepalveluita tarjoavat toimijat, pääosin järjestöt. Näiden toimintapaikat ovat vaikuttaneet huumeneularoskisten sijoitteluun, koska päihteidenkäyttäjien parissa työtä tekevät ovat tyhjentäneet huumeruiskuastioita kävelyetäisyyden päässä toimipisteistä.

Tarvetta keräysastioille olisi kuitenkin muuallakin. Keräystapaan on nyt tulossa muutos, sillä kaupunki on kilpailuttanut huumeneulakeräyslaatikoiden tyhjennyksen ja valitsemassa ostopalveluna toimivaa yhtä tyhjentäjää kaikille neulasäiliöille. Jatkossa tyhjennystä tehdään myös autoilla, ja huumeroskiksien määrää on mahdollista lisätä noin kymmenellä.

Huumeidenkäyttäjät eivät varsinaisesti etsi roska-astioita, vaan niitä on vietävä sinne, missä käyttäjät kulkevat. Osaa keräysastioista siirrelläänkin sinne, missä huumeidenkäytön jälkiä on runsaasti. Kaupunkiympäristön toimialalle voi myös ilmoittaa huumeneulahavainnoista.

Astiat vetävät useita satoja neuloja ja välineitä, ja kesäaikaan ne pitää tyhjentää parin viikon välein. Talvella riittää huomattavasti pidempi tyhjennysväli.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.