Koronaviruspandemia iski suomalaisten laajaan tietoisuuteen lyhyessä ajassa maaliskuun puolivälissä. Kun hallitus asetti tiukkoja rajoituksia ja antoi suosituksia vastuullisesta käyttäytymisestä viruksen leviämisen torjumiseksi, suomalaisten enemmistö otti tilanteen vakavasti.

Sääntöjä ja ohjeita on noudatettu kuuliaisesti. Suurelta osin sen ansiosta nyt keskikesällä voidaan todeta, että epidemia on Suomessa hyvin hallinnassa ja viruksen leviäminen lähes olematonta. Siitä huolimatta virus leviää edelleen maailmalla eikä pandemia ole ohi.

Kriisitietoisuudessa eläminen on raskasta. Epidemian huomioiminen arkisessa elämässä saavuttaa jossain vaiheessa ymmärrettävästi kyllästymispisteen. Turnauskestävyys on koetuksella varsinkin kesällä, joka on suomalaisille suuri ilon ja vapauden tunteen lähde.

Tästä huolimatta jokaisen tulisi muistaa yksinkertaiset keinot, joilla virusten leviämistä voi estää. Pidetään turvavälejä toisiin ihmisiin ja huolehditaan käsihygieniasta. Myös ulkomaille matkustaessa on syytä seurata tarkoin kohdemaan tilannetta. Nyt kun yleisiä rajoituksia on höllennetty, korostuu jokaisen yksilön vastuu koronaviruksen torjunnassa.

