Liikunnan riemu näkyy ja kuuluu Helsingissä tällä viikolla, kun Helsinki Cup on levittäytynyt kaupunkiin. Lauantaina päättyvä nuorten jalka­palloilijoiden suur­tapahtuma kerää kaupunkiin 16 000 pelaajaa.

Tänä vuonna turnaukseen osallistuu koronavirusepidemian vuoksi vain kotimaisia joukkueita. Pelit pelataan erityisjärjestelyin, ja oheistapahtumia – kuten kisadisko – on jätetty pois. Urheilua sen sijaan riittää 15 kentällä.

Vuodesta 1976 lähtien järjestetty ­Helsinki Cup on Euroopan kolmanneksi ­suurin juniorijalkapalloturnaus. Kasvaessaan se on myös muuttunut talkooväen pyörittämästä kesätapahtumasta ammattimaisesti johdetuksi turnaukseksi.

Silti turnaus on yhä myös perheiden juhlaa. Äidit, isät, valmentajat ja huol­tajat sekä omat kannustusjoukot ovat ­poikkeusjärjestelyistä huolimatta olennainen osa sitä yhdessä tekemisen iloa, joka on tällaisen junioritapahtuman ­sydän.

Alkujaan poikien turnauksena alkanut Helsinki Cup on viime vuosina panostanut myös tyttöjoukkueisiin, joiden määrä onkin ilahduttavasti kasvanut. Tänä vuonna turnaukseen on ilmoittautunut yli 1 100 joukkuetta, joista tyttöjoukkueita on ennätysmäärä, kaikkiaan 200.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.