Koronavirus­pandemia näyttää pikku hiljaa laantuvan Euroopassa, mutta viruksen leviäminen Amerikan mantereella kiihtyy. Maailman terveys­järjestön WHO:n mukaan Latinalaisesta Amerikasta on nyt tullut pandemian keskus.

Alueella on todettu 2,5 miljoonaa korona­virus­tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 100 000 ihmistä. Vaikka luvut ovat suuria, ne eivät kerro koko totuutta. Esimerkiksi Meksikossa, jossa virus on levinnyt nopeasti, koronatestejä tehdään muihin maihin verrattuna hyvin vähän.

Väestöltään suurimmat maat Brasilia ja Meksiko sekä Chile, Peru ja Ecuador ovat kärsineet epidemiasta tähän mennessä eniten.

Ecuador nousi ikävällä tavalla varoittavaksi esimerkiksi viruksen voimasta, kun maailmalle levisi huhtikuussa kuvia maan suurimman kaupungin Guaya­quilin kaduilla maanneista ruumiista.

Lähes kaikissa alueen valtioissa on asetettu – välillä tiukkojakin – rajoituksia epide­mian hillitse­miseksi, mutta monissa maissa suuri osa asukkaista ei ole piitannut määräyksistä ja suosituksista tai rajoituksia on purettu liian aikaisin. Argen­tiina ja Uruguay ovat poikkeuksia: niissä korona­virus­epidemia on saatu paremmin kuriin.

Etelä- ja Keski-Amerikan mailla oli paljon talousongelmia jo ennen epidemiaa. Talouden romahdus ja rajoitusten vuoksi kasvanut työttömyys ovat saaneet hallitukset ottamaan suuria riskejä ja avaamaan taloutta liian aikaisin.

Monissa Latinalaisen Amerikan maissa suuri osa väestöstä tekee harmaan talouden töitä esimerkiksi katukaupustelijoina, ilman työttömyys- ja tai sosiaali­turvaa. Ihmisten on ollut pakko käydä töissä, vaikka se olisi terveysriski. Myös luottamus hallintoon on heikkoa varsinkin vähemmän koulutetuilla.

Brasiliassa on varsin kattava terveydenhuolto, ja osavaltioiden kuvernöörit ovat ottaneet epidemian vakavasti. Populisti­presidentti Jair Bolsonaro on kuitenkin sabotoinut toimintaa vähättelemällä virusta. Hän on erottanut jo kaksi terveysministeriään. Nyt Bolsonaro on itsekin saanut tartunnan.

