Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toimien lain­mukaisuutta al-Holin leirillä Syyriassa olevien suomalaisten kotiuttamisessa on tutkittu helmi­kuusta lähtien. Esi­tutkinta päättyi maanantaina.

Keskusrikospoliisi epäilee HS:n tietojen mukaan Haavistoa virkarikoksesta ja ­yhteistoimintavelvoitteen rikkomisesta. Epäilyt ovat viime syksyltä, jolloin Haavisto aikoi siirtää ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen toisiin tehtäviin erimielisyyksien takia.

Haaviston tapaus ei rajaudu vain juridiseksi selvitykseksi siitä, miten Tuomisen kanssa neuvoteltiin siirrosta toisiin tehtäviin. Kyse on myös laajemmin johtamiskulttuurista – ja politiikasta.

Ministerin rikosepäily on lähtökohtaisesti vakava asia. Haavisto on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Hän on myös ilmoittanut jatkavansa tehtävässään.

Perustuslakivaliokunta käsittelee seuraavaksi esitutkinnan aineiston. Valiokunta on ­tänä vuonna paljon vartijana. Se on ­valvonut valmiuslain käyttöä ja arvioinut kansanedustaja Juha Mäenpään (ps) syytesuojan poistoa. Nyt valiokunta pohtii, pitäisikö Haavisto mahdollisesti asettaa syytteeseen rikoksesta. Syytteen nostamisesta päättää eduskunnan täys­istunto.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.